街口投信董座 又換人

街口託付寶創新點由街口金融科技提供代墊款，讓投資人贖回基金時可以馬上拿到贖回款，金管會建議街口可申請進入沙盒實驗；對街口投信又換董事長，金管會表示，會請公司注意公司治理，對於代理董事長資格也須經金管會認可。

街口託付寶引發爭議，街口投信昨（23）日發布重訊，高武忠不再擔任董事長，董事長一職由胡亦嘉代理。

由於今年1月街口投信也曾因爭議，換下董事長，公司治理受關注，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，會請街口投信注意公司治理，金管會對投信董事長也有適格性要求，包括代理董事長在內，資格須經金管會認可，此外，金管會也要求街口投信，在法規疑問未釐清前，不能跟街口金融科技合作。

至於釐清後就可以再合作嗎？蔡麗玲表示，基金絕對不能保證收益，另外若是做基金贖回代墊款，就要進沙盒。