避險情緒升溫 債市多頭號角響

美中關係拉警報，市場避險情緒急速升溫，台灣債市吹起多頭號角、債券價格大漲，5年、10年期公債殖利率昨（23）日同步以歷史低點作收；券商主管表示，若國際債市風向偏多，10年期公債將有挑戰0.4%整數大關的機會。

美中關係急遽惡化，美國突然下令中國在三天內將中國駐德州休士頓總領事館關閉，並撤離所有人員；中國不甘示弱，揚言將採取反制措施。影響所及，亞洲股市紛紛下挫，激勵台債多方買盤進場。

櫃買中心資料顯示，5年期公債殖利率昨日下滑3.6個基本點，收在0.3105%，為歷史低點，10年期公債殖利率下跌0.64個基本點，收在0.4288%，同步寫下歷史新低。

展望後市，債券主管認為，台債指標券利率再度跌至新低水準，儘管下檔空間有限，但養券利差尚未出現過窄的窘境，隨著資金成本只跌不漲態勢下，短線仍有些許操作空間。

交易員還說，公債殖利率不斷探底，未來再下跌的空間將愈來愈有限，但若國際債市風向助拳，不排除10年期公債殖利率仍有向下挑戰0.4%大關的機會。

國內資金非常充裕，加上籌碼相對稀少，「僧多粥少」下，有助債市走多。券商主管分析，金融市場頭寸超級充沛，使央行定存單餘額居高不下、突破八兆元大關。

央行統計顯示，7月以來，央行定存單到期金額為5兆2,701.75億元，發行金額為5兆4,419.55億元，代表在此期間內，央行增加游資沖銷量1,717.8億元。截止昨日為止，央行定存單未到期餘額為8兆1,183.8億元。

「央行很努力在匯市阻升，阻升必須買入美元、放出新台幣，導致市場資金更充裕」，券商主管說。

在美債部分，券商主管說，隨著美股翻紅上漲及長債標售需求普通下，美國10年期公債終場僅小跌、終場收在0.59%。展望後市，市場短線聚焦國會何時通過新一輪的紓困方案，以及月底FOMC的會議結果，預料短期內美債殖利率曲線將維持趨平走勢。