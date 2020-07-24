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五大銀行新增放款 突破兆元

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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政府鼓勵台商資金回流建廠、企業資金需求暢旺，中央銀行昨（23）日公布，台灣銀行等五大銀行6月新增放款金額首度突破兆元規模、創下歷史新高紀錄。

央行昨日公布台銀、土銀、合庫、一銀、華銀等五大銀行，6月新承做購屋貸款、資本支出、周轉金與消費性貸款等四大類放款合計1兆93億元，創歷史新高，月增3,638億元。

不畏新冠肺炎疫情，國銀放款能量持續增加、逆勢飆新高，央行經研處副處長吳懿娟說明，政府鼓勵台商回流，這些企業回台後，有建廠購買機器設備等資金需求，促使銀行資本支出與周轉金貸款明顯升溫。

此外，6月包括政府借款、公民營企業都有明顯資金需求。

央行統計顯示，五大銀行6月四大類放款裡，除消費性貸款外，購屋貸款、資本支出、周轉金貸款均為增加。

其中，新增周轉金貸款8,448億元，同步創下歷史新高紀錄，月增3,443億元。

吳懿娟指出，6月周轉金貸款增加，主要是政府借款、大額公民營企業周轉金貸款增加，周轉金貸款利率1.15%，月減0.105個百分點，主要是政府借款以及大額公民營企業借款利率較低所致。

五大銀行6月資本支出借款944億元，為半年新高，月增266億元，增加主因為土建融、危老和都更案，加上雙北社會住宅及企業資本支出增加。

統計顯示，6月資本支出貸款利率1.607%，較5月下滑0.054個百分點，同樣也因低利率的政府借款及大額優質企業貸款案增加。

6月四大類放款裡唯一下滑的消費性貸款，主要是5月承做較多勞工紓困貸款與就學貸款，墊高比較基期，6月消費性貸款176億元，月減153億元。

另外，消費性貸款利率1.918%，月增0.029個百分點，同樣是因為比較基期因素，5月大量承做的勞工紓困貸款、就學貸款利率較低，6月這類貸款金額減少，利率隨之上升。

央行 台商

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