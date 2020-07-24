聽新聞
test
0:00 / 0:00
五大銀行新增放款 突破兆元
政府鼓勵台商資金回流建廠、企業資金需求暢旺，中央銀行昨（23）日公布，台灣銀行等五大銀行6月新增放款金額首度突破兆元規模、創下歷史新高紀錄。
央行昨日公布台銀、土銀、合庫、一銀、華銀等五大銀行，6月新承做購屋貸款、資本支出、周轉金與消費性貸款等四大類放款合計1兆93億元，創歷史新高，月增3,638億元。
不畏新冠肺炎疫情，國銀放款能量持續增加、逆勢飆新高，央行經研處副處長吳懿娟說明，政府鼓勵台商回流，這些企業回台後，有建廠購買機器設備等資金需求，促使銀行資本支出與周轉金貸款明顯升溫。
此外，6月包括政府借款、公民營企業都有明顯資金需求。
央行統計顯示，五大銀行6月四大類放款裡，除消費性貸款外，購屋貸款、資本支出、周轉金貸款均為增加。
其中，新增周轉金貸款8,448億元，同步創下歷史新高紀錄，月增3,443億元。
吳懿娟指出，6月周轉金貸款增加，主要是政府借款、大額公民營企業周轉金貸款增加，周轉金貸款利率1.15%，月減0.105個百分點，主要是政府借款以及大額公民營企業借款利率較低所致。
五大銀行6月資本支出借款944億元，為半年新高，月增266億元，增加主因為土建融、危老和都更案，加上雙北社會住宅及企業資本支出增加。
統計顯示，6月資本支出貸款利率1.607%，較5月下滑0.054個百分點，同樣也因低利率的政府借款及大額優質企業貸款案增加。
6月四大類放款裡唯一下滑的消費性貸款，主要是5月承做較多勞工紓困貸款與就學貸款，墊高比較基期，6月消費性貸款176億元，月減153億元。
另外，消費性貸款利率1.918%，月增0.029個百分點，同樣是因為比較基期因素，5月大量承做的勞工紓困貸款、就學貸款利率較低，6月這類貸款金額減少，利率隨之上升。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言