談託付寶爭議 街口胡亦嘉：我乖乖 就會讓我上線嗎？

街口託付寶今正式被金管會認定有違法疑慮，事件已延燒4天，目前託付寶已全面暫停運作。街口執行長胡亦嘉今受訪，談到這次與金管會溝通的過程，他憤怒表示：「我感覺我被『陰』了，我乖乖你(指金管會)就會讓我上線嗎？那我為何不跟你打一架？搞不好我還真打贏，因為你打從一開始就定調不要有這個託付寶產品出現，那我當然跟你幹到底。」

街口從2018年的「儲值享息」到現在的託付寶，共同特徵都是號稱給予「固定收益」，但都被金管會擋下。胡亦嘉表示，當初他開街口支付第一天就想做託付寶，總有一天是要往金融科技的路走，存款是最好的切入點，給人一個穩定的報酬，這就是託付寶。

他過去多次跟金管會衝撞，至今似乎還找不到與主管機關的溝通方法，胡亦嘉表示：「我這個人做事是不惜一切，我沒有這種決心我就不會做。你覺得馬雲、賈伯斯做這些事情有想這麼多嗎？馬雲做支付寶時就已經做好坐牢的打算，先做了再說，我沒有在怕的。」

熟悉金融市場的專家指出，託付寶這商品已不是單純的基金，而是衍伸性金融商品，街口用基金外部的資料提前算收益率給投資人，基金淨值與給投資人的收益中間的差異，「這就是對賭」。街口自己生出一個演算法，站在投資人角度會知道怎麼算嗎？不用跟投資人說明嗎？主管機關想的是投資人保護。

專家給託付寶兩個建議：第一，「預期收益率」就不要再談，未來可能會產生很多投資人爭議，站在主管機關立場有引誘投資人之嫌，「這是很嚴重的」；第二，給予投資人選擇權利，如果街口想保留託付寶，可以給投資人選擇要單純用電支去買基金，或是選擇用託付寶機制去「對賭」，而不是一開始就強制把基金跟託付寶綁在一起，如果投資人要選擇託付寶，就只限投資人跟街口金科之間的契約關係，前提是要做好風險告知。