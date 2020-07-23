易受外部波動影響 中華信評確認中壽信用展望為負向

中華信評今（23）日確認中國人壽發行體信用評與財務實力評等為「twAA」，但長期評等的評等展望調為負向。中壽對金融業的投資集中性風險較高，且與國內同業類似，其資本適足性較易受到外部波動影響。

中華信評指出，中壽的評等結果持續反映該公司在國內市場中，因擁有穩固的市占率與高於平均水準的營運績效表現，而享有的強等級競爭地位。

評等結果亦反映該公司優於國內壽險業平均水準的資本緩衝空間與較低的股票投資比重。抵銷前述優勢的因素則為，以全球標準來看，中壽對金融業的投資集中性風險較高，且與國內同業類似，其資本適足性較易受到外部波動影響。

中華信評預期，未來一至二年期間，中壽在營運與財務上應可大致維持獨立於開發金控之外的運作狀態，而且中壽評等將不會隨開發金的信用結構有所變動。