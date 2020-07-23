幫家人保壽險、年金險 當心日後可能課稅

曾為家人投保的父母注意，北區國稅局表示，目前稅法有個「最低稅負制」的設計，而國人常見的壽險及年金險給付，只要受益人跟要保人不同，都須在給付年度跟各類法定所得合併計算「所得基本稅額」，跟當年度綜所稅對比，從高課稅。

北區國稅局指出，現行最低稅負共要列入四類所得，包括國內綜合所得稅前淨額、海外所得、特定保險給付、私募基金憑證交易所得等，以上四種所得合計後，再加上非現金捐贈額，高於670萬元以上的部分，要以20%稅率設算最低稅負。

特定保險給付常是最低稅負的課稅對象，所謂的特定保險，指的是「受益人」與「要保人」不同的壽險及年金險給付額，官員表示，這類所得常見於家人之間的保單，取得給付之後，主要是要由受益人來申報基本所得額。

官員說，有些像是媽媽幫兒子買保險，這種情況如果兒子身分是「被保險人」，並不一定會是最低稅負制的課稅對象，仍要看保單是否為人壽或年金保險，以及兒子是否為「受益人」，由以上標準來判斷納稅義務。

資誠會計師洪連盛表示，不論是生存給付跟死亡給付，由於擔心為高資產族群過度節稅，因此在給予免稅額度之餘，又重新拉回最低稅負制課稅，其中死亡給付的部分不用計入遺產，在計算基本所得額時，還另外有3,330萬元免稅額度，給付額度超過3,330萬元後的餘額，才要和私募基金交易所得、個人海外所得併計所得基本稅額。

除了以上各類所得，官員表示，其實「非現金」的捐贈扣除額，也是基本所得額的課稅項目，主要是針對在年度間曾捐贈高價值財產節稅的高資產人士，不過這方面資料來源其實跟綜所稅一致，國稅局可以直接從綜所稅列舉扣除額申報資料中勾稽取得。

官員提醒，目前財政部正在預告法規修正，從明年開始，不只特定保險給付、海外所得要課最低稅負，連過去曾經取消課稅的非上市櫃股票交易所得，也將重新併入最低稅負制課稅。