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夯！台灣人一個月刷卡叫外送達610萬次

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

新冠疫情推升美食外送平台的使用率，刷卡消費筆數也屢創新高！金管會銀行局今（23）日公布2020年4月最新數據，台灣民眾一個月刷卡叫外送餐飲高達610萬次，其中光用信用卡就刷掉12億元，平均單筆花費約197元。

金管會推2015年開始推動大數據資料開放及運用計畫，聯合卡用卡中心近日已完成「餐飲外送平台信用卡消費大數據分析」，成果顯示餐飲外送平台每月信用卡消費筆數屢創新高。從2018年10月開始統計的當月僅24萬筆開始，至今年4月已突破610萬筆，短短一年半的時間，已經成長高逾25倍之多。若以30天來計算，一天就有20萬次，15歲以上每三個人中就有一人刷卡叫外送，

同時單月外送刷卡消費金額也從2018年10月的1億，成長至4月時已來到12億元，亦成長了12倍之多。若以今年4月刷卡外送610萬筆計算，平均單筆消費金額為197元、每天叫外送金額400元。若民眾每天都叫外送餐飲，一個月就花掉1.2萬元。

聯卡中心的統計亦顯示，餐飲外送平台之平均單筆消費金額以小額交易為主，200元以下之訂單占比近五成，500元以下占比則高達九成；另平均每卡消費2至5次占比已超過三成，6至15次則占比二成多，二者合計已然超過五成。

若以持卡人帳單地址進行消費次數分析，台北市及新北市的消費筆數占比合計接近六成，但其他六都亦呈現成長趨勢，特別是台南市持卡人成長6倍以上，可以看出六都除雙北以外地區的消費者也越來越能夠接受及用餐飲外送平台的服務。

餐飲外送平台45歲以下之持卡人為最主要之消費族群，其中25至35歲年齡層之持卡人消費筆數占比約五成，35至45歲之持卡人次之，整體45歲以下持卡人占比達九成，顯示年輕及青壯年族群最能接受餐飲外送平台之服務。

餐飲外送平台男性持卡人使用之比例約為四成，女性持卡人約為六成，倘就平均單筆消費金額來看，男性約為308元，女性約為295元，整體而言差異並不大。

為積極推動大數據應用，利用政府開放資料配合民間創意整合運用，以提升政府施政效能，金管會自2015年起與周邊金融機構共同研議及推動大數據資料開放及運用計畫，其中財團法人聯合信用卡處理中心自2016年10月起建構「信用卡交易統計及分析資料」平台，提供使用者以更多維度進行我國信用卡持卡人之消費樣態交叉分析。

餐飲 信用卡

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