金管會：下周起逾6億元上櫃股開放信用交易不用看獲利

金管會放寬上櫃公司融資融券審查標準，凡實收資本額6億元以上之上櫃公司開放信用交易，不用再受需獲利的限制門檻。證期局副局長蔡麗玲今（23）日表示，法案會在近日發布施行，將於下周正式上路。

目前上市櫃公司融資融券標準不一致，上市公司沒有需要獲利的門檻條件，但同規模的上櫃公司卻有，因此外界希望拉齊讓標準一致，因此證期局參酌外界建議及因應市場需求，研議修正「有價證券得為融資融券標準」第2條第2項第3款第1目規定，放寬上櫃股票得為融資融券資格之審查標準。之前證期局預告時曾初步估算，預計將有十餘家上櫃公司受惠，得取得信用交易資格。

修法公布後未來證期局明定實收資本額達新台幣6億元以上之上櫃公司，得不適用同目所定營業利益及稅前純益之獲利標準，亦即不需占年度決算實收資本3%的規定。蔡麗玲表示，預告期間廣納多方意見，雖然有建議把無累計虧損拿掉，不過最後考量上市櫃標準都還有無累計虧損的門檻，因此不予採納，因預告期滿60天，2019年財報也均已公布，因此近日公布後下周將正式生效上路。之前證期局預告時期用2018年度財報來試算結果，此次修法後會有十來家上櫃公司，可不看獲利可新取得信用交易資格。不過若有公司涉及無累計虧損需要從盈餘撥補，要適用新法需先召開股東會完成盈餘撥補後才能使用，因此也要看各公司自己的意願。