語氣軟化！街口：願配合金管會有條件運行託付寶

針對金管會今（23）日發出的「金管會對街口託付寶架構之說明」新聞稿，街口集團晚間發布新聞稿指出，街口集團尊重主管機關，前日起已關閉申購（存入）功能，並為了保障消費者權益，保留贖回（提出）功能。

街口集團強調，已與主管機關溝通多次，主管機關也已了解託付寶架構，期望能盡快解決疑慮。街口集團再次鄭重聲明，投資人透過託付寶服務申購基金並無保證收益，街口集團也將立即調整相關App畫面，在此也呼籲投資人應注意風險。

在保護消費者個資方面，街口App所擁有的消費者個資本就以最高的銀行規格保護，絕不會外洩。

此外，託付寶服務已有完善的退場機制，包含若「街口多重資產基金」短時間內快速下跌的退場機制，現也已新增同日大量贖回的消費者保障機制，一直以來都以保障消費者權益作為最高原則。

街口集團指出，若主管機關對於法規還是無法判定，認為尚有灰色地帶，街口集團願意配合有條件式的運行託付寶服務，例如將每人的託付寶餘額設定上限為30萬，或其他條件以解除顧慮。

街口表示，託付寶服務受到廣大民眾的支持，短期內已充分展現此創新金融科技模式的成功，達到普惠金融的效益，再次期盼主管機關能盡速解除疑慮，讓好的產品能順利運行，並感謝眾多消費者對街口的支持。