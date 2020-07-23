金管會認定託付寶有兩大違法疑慮 不排除處分街口投信

街口託付寶爭議持續進行，金管會今指出，託付寶強調「預期收益率」，誤導消費者，有違法的疑慮，且不排除處分街口投信，最重恐撤照。目前因保管銀行不收電支來的申購款，託付寶已暫時停止運行。

金管會今天指出，託付寶主要有兩大疑慮：第一，涉嫌保證收益率，尤其是此保證收益的來源是來自街口金科自身的演算法計算。

第二，金科的墊款能力。金管會副主委邱淑貞表示，託付寶提供基金當日贖回拿到錢服務，但這錢是從街口金科來的，假設有一百多個客戶，一人兩萬就有兩百億元，這麼大規模，街口金科是否有提供流動性的能力？投資人知道贖回基金是跟金科借錢的嗎？交易過程中資料會跑到街口金科，金科是否有保護投資人個資的機制？這些街口投信必須要去了解，否則後面可能會發生爭議。

證期局副局長蔡麗玲認為，託付寶提供的預期收益率是來自己的演算方式，而不是依據街口多重資產基金的基金淨值，「現在所謂的預期收益率、給客戶多少，是他自己算的，就算街口給出一套演算法，整體還是有給予預期收益，這就是不合法，且託付寶涉及到基金銷售，預期收益就是提供保證。」

蔡麗玲表示，基金贖回都會有兩天到七天的時間，若中間採墊款，現在已有一個類似的監理沙盒實驗在做，實驗概念也是今天贖回款項可以在當日給，就是單純的代墊款，「只要沒有涉及保證收益，歡迎託付寶進入監理沙盒做實驗。」

金管會也透露，不排除處分街口投信，依照「投信事業管理規則」第19條、第22條與「投信投顧法」第103條、104條，最重可以撤照，或解除經理人職務。

街口集團執行長胡亦嘉今受訪表示，託付寶每天會估給投資人一個「我認為的收益率」，「金科有一個依據方法，基金買的都是B+等級的債券，我就用市場上平均B+等級的債券做一個演算，前十天會公告認定的收益率，投資人就是多退少補，就看投資人要不要贖回。」

胡亦嘉今也表示，22日證期局的會議，就已經咬定託付寶有「保證」報酬率，認為預期報酬率就是保證，「他們認為『你就是透過保證收益，才會一下子吸引這麼多用戶，金管會說我『誘使』人家相信是保證，所以上線幾小時就有一點五億元，我說：『我什麼都沒有做啊！』」

胡亦嘉透露，銀行局有建議進監理沙盒，這當然是可考慮的一條路，「如果溝通都有機會，或是沙盒讓我很快進，成功就出來，人家就不能說你違法，但沙盒有三億上限，量真的很小。」

胡亦嘉並宣稱託付寶架構是金科提出，跟街口投信沒有關係，不需要金管會核准。蔡麗玲強調，整個託付寶架構不能切割來看，「這不是他說了算」，而且整個架構都不合規，街口投信有義務要求委外或合作對象，不能做類似觸及紅線的事，在疑慮沒有釐清前，街口投信都不能跟街口金科合作。

目前從街口APP上託付寶已無法使用，系統上顯示「目前系統維護中，暫時不能開通託付寶服務」。證期局表示，因為目前保管銀行都不會收，22日託付寶就已經暫停，投資人也不能透過託付寶來申購基金。街口金科今也表示，託付寶已關閉申購、存入功能，為保障消費者權益，保留贖回、提出功能。

今街口投信也發出重訊，街口投信董事長高武忠被撤換，由副董胡亦嘉暫代職務。證期局表示，還沒有收到申請，代理董事長是採認可制，沒有經過認可就是不適格，等街口投信送件後會進行審核。