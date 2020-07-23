街口金融強化消費者保障機制 力求解除主管機關疑慮
街口集團推出街口託付寶，強調獲得主管機關同意，但卻被金管會打槍表示「不合法」。街口集團今天針對7月23日「金管會對街口託付寶架構之說明」新聞稿說明，表示尊重主管機關，昨（22）日起已關閉申購（存入）功能，並為了保障消費者權益，保留贖回（提出）之功能。
街口集團強調已與主管機關溝通多次，主管機關也已了解託付寶架構，期望能盡快解決疑慮。
街口集團原本以「平均年化收益率」提示投資獲利，但因金管會認為「保證收益違法」，現在強調，投資人透過託付寶服務申購基金並無保證收益，街口集團將立即調整相關APP畫面，呼籲投資人應注意風險。此外，街口APP所擁有的消費者個資以最高的銀行規格保護，絕不會外洩。
金管會擔心未來資金贖回的退場問題，街口集團指出，託付寶有完善的退場機制，包含若「街口多重資產基金」短時間內快速下跌的退場機制，已新增同日大量贖回的消費者保障機制。若主管機關對於法規還是無法判定，認為尚有灰色地帶，也願意配合有條件式的運行託付寶服務，例如將每人的託付寶餘額設定上限為30萬，或其他條件以解除顧慮。
街口集團指出，託付寶服務短期內已充分展現此創新金融科技模式的成功，達到普惠金融的效益，再次期盼主管機關能盡速解除疑慮，讓好的產品能順利運行。
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