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街口託付寶商品跟行銷都有問題 金管會不排除處分

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
街口託付寶引發爭議，金管會今（23）日提出說明，並明確表示，街口託付寶這個商品及行銷都有問題，金管會不排除依投信投顧法規定，對街口投信開罰，目前正依行政程序，請公司提出說明。 本報資料照片
街口託付寶引發爭議，金管會今（23）日提出說明，並明確表示，街口託付寶這個商品及行銷都有問題，金管會不排除依投信投顧法規定，對街口投信開罰，目前正依行政程序，請公司提出說明。 本報資料照片

街口託付寶引發爭議，金管會今（23）日提出說明，並明確表示，街口託付寶這個商品及行銷都有問題，金管會不排除依投信投顧法規定，對街口投信開罰，目前正依行政程序，請公司提出說明。

對於託付寶合法還是不合法？金管會證期局副局長蔡麗玲表示，託付寶架構仍有許多疑問，要說明清楚，街口金融科技的能力要說明，證明可以達到當日贖回先墊款，調度資金的流動性能力。

託付寶有無其他適法性問題？蔡麗玲表示，有保證收益，行銷誤導投資人；不止行銷問題，商品也有問題。

為何金管會不要求託付寶下架？蔡麗玲說，主管機關要依法行政，裁處時要有管轄範圍，投信合作對象也有義務遵守法規。

金管會也要求街口投信，在法規疑問未釐清前，不能跟街口金融科技合作。

至於釐清後就可以再做？蔡麗玲表示，基金絕對不能保證收益，另外是做代墊款就要進沙盒。

金管會認定託付寶有違法疑慮，未來不排除依投信投顧法規定，對街口投信作出處分，目前正依行政程序，請公司提出說明。

根據投信投顧法第103條及第104條規定，主管機關可對違規公司及相關人員作出處分，公司處分包括：

一、警告。

二、命令該事業解除其董事、監察人或經理人職務。

三、對該事業二年以下停止其全部或一部之募集或私募證券投資信託基金 或新增受託業務。

四、對公司或分支機構就其所營業務之全部或一部為六個月以下之停業。

五、對公司或分支機構營業許可之廢止。

六、其他必要之處置。

人員方面則規定，投信董事、監察人、經理人或受僱人執行職務，有違反本法或其他有關法令之行為，足以影響業務之正常執行者，主管機關除得隨時命令該事業停止其一年以下執行業務或解除其職務外，並得視情節輕重，對該事業為前條所定之處分。

金管會 金融科技

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