台商回流設廠貢獻 五大銀行6月新增放款首度突破兆元

疫情趨緩國旅大爆發，夏日炎炎又逢暑假，民眾一窩蜂衝向海邊進行水上消暑活動，尤其是熱門浮潛聖地，如東北角龍洞、外木山及小琉球等更是滿滿的人潮，離島澎湖甚至出現「機車海」。但海域風險變化難測，常見的海域活動包含衝浪、潛水、拖曳傘、獨木舟、泛舟艇、香蕉船、立式划槳、水上摩托車等不勝枚舉，潛藏高度風險。

2020-07-23 04:52