台商回流設廠貢獻 五大銀行6月新增放款首度突破兆元
政府鼓勵台商回流建廠，企業資金需求暢旺，中央銀行今（23）日公布，台灣銀行等五大銀行6月新增放款金額首度破兆元、創下歷史新高紀錄。
央行今日公布台銀、土銀、合庫、一銀、華銀等五大銀行，6月新增購屋貸款、資本支出、周轉金與消費性貸款等四大類放款，合計1兆9,329億元，月增3,638億元。
不畏新冠肺炎疫情，國銀放款能量續增、創下歷史新高，央行經研處副處長吳懿娟指出，政府鼓勵台商回流，這些企業回台投資，有建廠購買機器設備等資金需求，使資本支出與周轉金貸款升溫。
此外，6月包括政府借款、公民營企業、民營都有明顯資金需求。
央行統計顯示，五大銀行6月四大類放款裡，除消費性貸款外，購屋貸款、資本支出、周轉金貸款均為增加，其中，周轉金貸款8,448億元，同步創下歷史新高紀錄。
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