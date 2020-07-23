託付寶的下一步？ 胡亦嘉：考慮進監理沙盒

「街口託付寶」20日上線，日前遭金管會指出未獲核准後，風波越鬧越大，雙方各說各話。街口執行長胡亦嘉昨天再被叫去證期局說明，他今天透露，正在考慮進監理沙盒實驗，希望能藉監理沙盒讓託付寶這商品付諸實現。

胡亦嘉今受訪表示，昨天跟證期局會議，一口咬定「預期收益率」，認為預期報酬率就是「保證」，「他們認為你就是透過保證收益，才會一下子吸引這麼多用戶。」

胡亦嘉表示，現在第一還是溝通，「但是金管會都在『陰』我，也跟我拖時間，我不知道他們拖時間意義是什麼，但是他們已經定調要我下架，金管會說『希望我自己把他下架』，我當然不希望下架，金管會到今天到沒有找到法規說我違法，我為什麼要下架？」