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奧運「重新倒數」365天: 東京單日疫情破紀錄, 停賽的停損點?

看好精品、台商回流需求 匯僑8月下旬掛牌上市

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
匯僑設計今（23）日舉辦上市前業績發表會。記者何秀玲／攝影
匯僑設計今（23）日舉辦上市前業績發表會。記者何秀玲／攝影

匯僑設計（6754）今（23）日舉辦上市前業績發表會，該公司為業界少數能整合統包大型工程的室內裝修業者，客戶有GUCCI、Dior。匯僑董事長王秀卿表示，大陸高端消費精品市場有望在後疫情時期持續成長，加上台商回流，增加商辦需求，以及大陸二三線城市發展改造需求等，都是公司發展有利因素，預計8月下旬掛牌上市。

匯僑去年營收為42.2億元，稅後純益為2.05億元，年增8.2%，每股純益（EPS）為3.67元；今年第1季營收7.41億元，稅後純益2,769.2萬元，年減14.1%，ESP為0.34元，目前資本額為6億，董事長為王秀卿，是少數「設計、建造」及「設計、採購、施工總承包」的統包大型工程的室內裝修業者。

匯僑業務以商業空間占營收大宗，如購物中心、百貨商場等，去年達73%，其次依序為休閒旅遊占11%，如飯店、度假村等；商務空間9%，如廠辦和辦公室等；其他7%。兩岸市場中，台灣以及中國大陸分別貢獻營收53%和47%。

王秀卿說，看好未來除高端精品零售產業隨疫情趨緩將逐步復甦外，分散製造、分散市場及分散辦公成為新趨勢，將帶動商辦裝修需求增加。

另外，都更危老改建政策推動及高齡化社會長照，和醫療健康相關產業發展等，亦為裝修市場提供新的成長動能，匯僑執行長楊信力表示，在健康產業方面，客戶有保險公司和醫院等，在北京養生村體驗中心亦有工程。

匯僑董事長王秀卿。記者何秀玲／攝影
匯僑董事長王秀卿。記者何秀玲／攝影

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