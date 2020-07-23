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快被疫情打爆！繼王朝酒店易主 下半年恐出現飯店出售潮

聯合報 / 特約作者╱黃仁謙
台北王朝酒店。圖／台北王朝酒店提供
台北王朝酒店。圖／台北王朝酒店提供

繼文華東方酒店宣布裁員後，國內旅館業再拋震憾彈，台北王朝酒店以268億元出售給富邦人壽，一位飯店業董事長說，很多飯店都撐不住了，下半年會更多好地點的飯店會低價賣出。

他分析，這筆交易，仙妮蕾得創辦人陳得福看似大賺，但扣除購入、裝潢、利息及歷年營運虧損，利潤並未如外界所想像的優渥，如果再加上未來每年需支付約5.36億元租金，陳得福能否全身而退，仍有待觀察。

據了解，除了文華東方酒店及已採取售後回租的王朝酒店外，台北美福飯店也有股東出面尋求投資者，另外，還有許多知名觀光飯店興建案，因股東意見不同，也都低調私下尋求新資金，但由於股東意見不同或開價較高，一直無法順利進行。

另一位飯店總經理也表示，國內都會型觀光飯店真的快被新冠疫情淹死了，只差最後一口氣，特別是投資成本高達百億的觀光飯店，只是大家都不敢明說。就他所知，年底前，應該會有更多飯店出售或停工。

他表示，站在經營者角度來看，將飯店出售給國內夀險公司並不是最好的方法。目前，全球資金過剩，很多外資都在台灣找案子，賣給外資的價格肯定更高。況且，在飯店虧損情況下，售後回租等於是蠟蠋兩頭燒，營運資金的壓力更大。可惜，碰上疫情短期無解，再加上政府怕陸資來台，不希望指標性建築被外國人拿走，目前也只能如此。

近年來，國內觀光業受到陸客雪崩式減少，而來自東南亞及日韓觀光客的消費力又跟不上陸客的影響，旅館業早就供過於求。現在，又碰上新冠肺炎，已讓大多數旅館業者無力承擔。現國際旅客回流遙遙無期，國際觀光旅館幾無住房收入，情況更加惡劣。

國內兩大夀險業-國泰和富邦都已跨入旅館業，面對銀彈充足的壽險公司，業內人士分析，除了少數具規模的連鎖飯店品牌外，新加入市場的獨立飯店，如果沒有財團支持，恐怕最後都會被壽險公司低價拿下。王朝飯店地理位置頗佳，如果富邦集團能引進國際知名飯店品牌，將王朝打造成集團的旗艦店，對旗下的旅館發展將有很大幫助。

富邦集團對進軍旅館業十分積極，富邦人壽曾經考慮在信義計畫區的「A25地上權案」引進國際頂級飯店瑰麗酒店（Rosewood），後來因故取消。目前，富邦旗下已有老公寓改建的富藝旅台北大安；另外，太子建設向富邦人壽承租的台北市林森南路興建的旅館，也快要完工營運，可能會掛上希爾頓旗下酒店品牌「Tapestry Collection by Hilton」。

富邦人壽 王朝酒店

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