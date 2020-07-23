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台、泰恐列美匯率觀察名單
瑞銀集團策略師表示，台灣和泰國已符合美國財政部用來觀察是否操縱匯率的所有標準，可能會被列入匯率操縱國觀察名單。
一國若符合以下三項觀察標準的兩項，就會被列入觀察名單：對美貿易順差至少達200億美元、經常帳順差至少達國內生產毛額（GDP）的2%，以及單邊持續干預匯市，且一年內有長達六個月為外匯淨買入，且購買總額超過GDP 2%。
彭博資訊報導，依瑞銀分析資料，台灣（在2017年脫離匯率操縱國觀察名單）和泰國已達到這三項標準。根據美國財政部1月的報告，台灣和泰國皆未列入觀察名單。
以艾若拉、泰克坤為首的瑞銀策略師在21日公布的報告指出：「泰國和台灣已跨過對美貿易順差200億美元門檻，可能被列入觀察名單。預料泰國將首度被列入即將公布的觀察名單，台灣再度被列入觀察名單的可能性不容忽視。」
不過，瑞銀報告也指出，台灣或許能「僥倖免於」被列入觀察名單，因新台幣升值及清楚披露遠期外匯購買部位。
瑞銀報告也說，約有75%的央行持續干預外匯；在美國財政部監看匯率操縱名單中， 亞洲國家約占60%。
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