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恐列美匯率操縱國觀察 央行持續溝通

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

瑞銀集團策略師表示，台灣和泰國已符合美國財政部用來觀察是否操縱匯率的所有標準，可能被列入匯率操縱國觀察名單；對此，央行總裁楊金龍早有準備，曾表示「確實有可能被美國列入觀察名單」，央行會持續與美國溝通。

在外資持續匯入及出口商拋匯下，新台幣匯率昨（22）日偏升並數度闖破29.4元大關、重返「29.3」字頭，盤中最高來到29.386元，最多升值1.67角。

匯銀主管說，儘管昨日下午傳出美國突然要求中國關閉休士頓總領事館消息，致人民幣匯率重挫，但新台幣走勢持穩，終場在央行尾盤作價下升值2.6分，收在29.527元，連四升並創逾兩年新高，總成交量為12.565億美元。

楊金龍先前表示，美國財政部預計4月出爐的匯率報告，三項觀察指標台灣已符合二項，若美國未調整標準，台灣很可能再度被列匯率操縱國觀察名單。

回顧6月下旬央行理監事會議會後記者會，面對被美國列入匯率操縱國觀察名單的壓力，楊金龍話說得很直接，「美國是唯一會寫匯率報告的國家」。

台幣匯率 央行 新台幣

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