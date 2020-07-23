陳得福賣王朝 大賺200億

經濟日報 / 記者黃文奇／台北報導
仙妮蕾德董事長陳得福。（本報系資料庫）
仙妮蕾德董事長陳得福。（本報系資料庫）

富邦人壽昨（22）日以268億元買下美商仙妮蕾德手中的「台北王朝大酒店」，以仙妮蕾德持有成本約70億元計，這筆交易，等於賺進約200億元，若從2006年仙妮蕾德買下原環亞飯店並改名台北王朝大酒店，這14年來，投資報酬幾乎是一年就賺了14億元，眼光之準堪稱少有。

一般人僅知道王朝酒店的原持有者是「美商仙妮蕾德」，但可能不知道，仙妮蕾德的創辦人陳得福是嘉義人，1948年出身嘉義朴子，曾被美國《商業周刊》選為全美最有錢華人。

身為直銷大亨、美國華人首富，陳得福長自台灣、出身嘉義，雖然本業是直銷，他愛買飯店、房地產，認為這是最實際的投資，2006年買下環亞飯店後，有人問他為何買這個標的，他笑說「地段好，買物業就是買地段」，因此當年他只考慮一下子就砸了70億元。雖然當時不被看好，從事後來看，他才是最大贏家。

陳得福小時候家裡不太好過，自幼也體弱多病，據說，曾跟著祖父學習各種草本植物醫藥知識，吃草藥治病，讀家傳的古老草藥書籍，有因為有這樣的家學淵源，陳後來還念藥學，開啟一生與生技醫藥的不解之緣。

陳得福1972年取得高雄醫學院（現為高醫大）第12屆藥學系學位。畢業後，曾經短暫當過藥劑師，1974年陳得福遠赴美國楊百翰大學攻讀化學、微生物學，也曾在大學期間任化學系助教。

1982年創立的仙妮蕾德，陳得福以東方藥理為依據、結合美國科技，以草本植物開發各種濃縮食品、化妝品、保養品，征服全球五大洲、42個國家，創造了年營收逾10億美元的直銷王國。

據悉，陳得福除經營仙妮蕾德外，也喜歡買五星飯店，除了2006年斥資70億元買下環亞飯店，還曾以人民幣11億元人入股北京天倫王朝酒店及北京天倫松鶴大飯店。

此外，陳得福還曾獲得美國南加州Monterey Park市商會之親善大使，Who’s Who世界名人白金版，並連續兩年登上富比士雜誌，晉身全美有影響力的華人之一。然而據傳陳得福剛到美國時，生活非常窮困，還曾做過便利商店店員、賭場荷官。

北京 富邦人壽

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