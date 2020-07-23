街口：託付寶不需要核准

街口集團為「託付寶」再度槓上金管會。針對金管會於記者會中提到託付寶有不符合法規的疑慮，街口集團昨（22）日發布「嚴正聲明」，強調託付寶上線前已與金管會有多次溝通、並無違法問題，且託付寶不需要核准，街口也沒有任何隱瞞，所有資料都已提前繳交。

對街口集團昨日發布新「嚴正聲明」，金管會澄清，6月19日及7月21日兩次與街口集團代表見面，街口都未提到「託付寶」架構。

據悉，託付寶從上路二天已招攬4,000～5,000戶，資金規模1.5億元；惟因這筆資金需透過保管行彰銀才能投資投信基金。彰銀表示，許多事項的適法性金管會尚未釐清，因此沒有收款，已退回投資人帳戶，等爭議釐清後才會收款。

街口集團表示，今年6月4日街口投信協同街口金融科技和街口電子支付代表前往證期局說明，且此會議局長也有出席，會議中有清楚說明產品架構，也有提到借貸的邏輯，證期局回覆若託付寶改用借貸架構提供服務，則不在證期局管轄範圍內。6月至7月間，街口多次致電、去信詢問：「有沒有要修改的地方」，證期局官員皆回覆：「看起來沒有」。

另外，街口集團執行長胡亦嘉7月21日早上赴證期局與組長說明託付寶架構，會議完再次詢問有無違法或需要修改的地方，組長在會議中亦未提及任何違法之處；6月4日時局長已於會議中定調借貸邏輯非證期局管轄範圍內，且後續亦有與組長、承辦專員多次溝通，託付寶的架構及App畫面也於6月19日提供給證期局，街口集團表示，「倘若這些過程皆不算是溝通，是否能請證期局更高層長官協助出面釐清，街口集團將再次與證期局說明清楚。」

街口強調，街口金融科技提供的即時撥付服務，背後機制為一般民間借貸行為，非金管會管轄的特許業務，因此託付寶服務無需由金管會核准。