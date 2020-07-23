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證交所活絡ETF 訂機制

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

臺灣證券交易所表示，ETF交易方式雖與股票大致相同，但在流動性方面多了初級市場交易管道、證券自營商造市等機制，以期建構一個活絡的ETF投資環境。

一般在評估股票流動性時，通常關注買賣價差、成交量及周轉率；ETF交易方式雖與股票大致相同，但流動性方面相對股票多了一些機制。

首先，是初級市場的交易管道：一般投資人多半透過次級市場交易ETF，但符合一定數量門檻（通常為500張）的大額投資人或參與證券商，也可向發行公司申購或買回ETF。

因此ETF發行單位數並非一成不變，而是可透過申購或買回來創造或減少，以調節供需，與個股的籌碼總數相對固定的特性不同。

再者，為提升ETF次級市場流動性，讓投資人在正常市況下能用合理價格交易ETF，證交所櫃買中心皆訂有ETF造市機制相關規範，規定上市櫃ETF必須至少有一家以上的流動量提供者。

證交所指出，ETF流動量提供者是由具備參與證券商身分的證券自營商擔任，與ETF發行人簽約，負責於次級市場掛單提供買賣報價，並回應買方或賣方的交易需求，以減少投資人想買買不到、想賣賣不掉的情況。

舉例而言，新上市的ETF可能因投資人尚未熟悉新商品而交易較不熱絡，這時有流動量提供者在次級市場進行買賣報價，可降低投資人想要買賣ETF、但市場上卻沒有足夠掛單量的情況。

此外，當由次級市場買賣意願高低所決定出的市價，與表彰ETF實際價值的淨值過度偏離時，例如因大量賣盤而出現折價（市價低於淨值），這時流動量提供者通常會於次級市場買進ETF，滿足投資人的賣出需求，避免折價情形惡化，同時流動量提供者可以運用初級市場贖回，調節手中籌碼。

因此，流動量提供者制度不僅增加投資人買賣ETF的成交機會，也使ETF在市場上買賣的價格更合理。

證交所與櫃買中心在流動量提供者作業要點中規定，ETF發行人與流動量提供者間的契約，必須針對流動量提供者的責任義務訂定規範，包含最佳一檔買賣價差範圍、有效報價的最低數量等。

依據相關要點，ETF流動量提供者必須讓市場行情揭示儘量維持買賣雙向均有報價的狀態，而且最佳一檔買賣價差應維持在一定限額內，如果連續違反的話，也可能對ETF發行人祭出罰則。

證交所表示，上述規範主要目的，就是希望能夠建構一個活絡的ETF投資環境。至於一檔ETF究竟有那些證券商擔任流動量提供者，投資人可到ETF發行人網站的ETF專區查詢，一般在每檔ETF產品資訊項下，都會清楚列示流動量提供者的資訊。

ETF 證交所 櫃買中心

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