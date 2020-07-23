全球人壽蓋資訊園區 上梁

全球人壽2016年以41億元搶下光華希望廣場2,059坪土地的70年地上權後，昨（22）日舉行地上建築物的上梁典禮，由全球人壽董事長彭騰德主持，將興建為台北市資訊園區三期，預計明年第2季完工，期盼能引進金融科技、人工智慧等數位產業，打造成為地標建築，引領台灣產業發展。

全球人壽近年資產規模迅速成長，除了希望廣場之外，今年6月底更標得台北市國泰營區70年的地上權案，未來將規劃為A+級企業總部大樓，將智慧城市的創新解決方案導入建築設計。

全球人壽董事長彭騰德表示，全球人壽將會以「與環境共存」的管理理念為發展基礎，以台灣為立足點，放眼亞洲，以至全世界，為在地發展、驅動城市成長的目標，共同貢獻心力，並期待本案落成之後，能扮演著承先啟後的角色，作為新世代產業的契機，透過「科技發展」與「城市、在地產業」的連結性，朝向「連結在地、連結國際、連結未來」的目標進行發展。他也感謝負責全案設計概念的建築師Marco Casamonti，以及ARCHEA ASSOCIATI、三門建築師事務所、林秀芬建築師事務所、美商WSP與所有同仁的齊心參與，共創優質辦公大樓。

昨日上梁典禮邀請台北市副市長彭振聲出席，現場一大亮點是潤泰集團總裁尹衍梁親自到場祝福，但尹衍梁並沒有發言。尹衍梁出席是因為希望廣場其中部份工程是委由潤泰集團旗下潤宏所負責。