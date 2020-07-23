星展投資展望：美元下半年偏弱

亞幣飆漲，美元偏弱。星展銀行昨（22）日發布最新投資展望報告，估計美元指數下半年落在94~100之間，下半年美元偏弱，認為美國新冠肺炎疫情擴散，是壓抑美元走勢主因。

不過，近期歐元區經濟復甦方案結果不錯，未來美國總統大選無論哪一位候選人當選，美元經濟援助方案估計都會獲得兩黨共識。

星展銀認為，前所未見的刺激措施使得成熟市場利率下滑至0％至0.25％，估計外匯市場的波動度將呈現下滑，預期下半年美元將小幅貶值。

星展銀指出，「近期行情建構在投資人害怕錯過進場」，風險性資產仍有不錯表現，預期2021年年中金價有機會測試每盎1,900美元價位，高點有機會突破每盎司2,000美元。

此外，星展銀也看好人口結構老化，千禧世代正在進入高消費族群，相關題材看好，包括運動休閒風，另外線上銷售、在家上班等興起，虛擬運動也逐步浮上檯面，同時虛擬賽事電子競技從中受益。