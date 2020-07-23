聽新聞
test
0:00 / 0:00
星展投資展望：美元下半年偏弱
亞幣飆漲，美元偏弱。星展銀行昨（22）日發布最新投資展望報告，估計美元指數下半年落在94~100之間，下半年美元偏弱，認為美國新冠肺炎疫情擴散，是壓抑美元走勢主因。
不過，近期歐元區經濟復甦方案結果不錯，未來美國總統大選無論哪一位候選人當選，美元經濟援助方案估計都會獲得兩黨共識。
星展銀認為，前所未見的刺激措施使得成熟市場利率下滑至0％至0.25％，估計外匯市場的波動度將呈現下滑，預期下半年美元將小幅貶值。
星展銀指出，「近期行情建構在投資人害怕錯過進場」，風險性資產仍有不錯表現，預期2021年年中金價有機會測試每盎1,900美元價位，高點有機會突破每盎司2,000美元。
此外，星展銀也看好人口結構老化，千禧世代正在進入高消費族群，相關題材看好，包括運動休閒風，另外線上銷售、在家上班等興起，虛擬運動也逐步浮上檯面，同時虛擬賽事電子競技從中受益。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言