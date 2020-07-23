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星展銀看好Q3科技股

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

星展銀行昨（22）日舉行2020年第3季投資展望，星展銀建議投資人「現在擁抱現金不是好的投資」，雖然總體經濟疲軟，但美股與經濟表現之關係連並不顯著，積極投資人可以選擇進入股市，看好科技股前景，「美股可以警惕、但不至於泡沫」。

星展銀行指出看好股市的兩項原因，第一為美國聯準會（Fed）實施的無上限貨幣寬鬆政策，第二項理由是新冠肺炎疫情讓人們待在家裡，從一些數據來判斷，自宅投資股票的比例升高，散戶積極進入市場，這是台股在內的多國股市為何能夠一路上漲的主要原因。

「包括台股在內，許多股市的新散戶開戶數也增加」，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉昨日表示，美股上漲有部分原因代表散戶積極進入市場，台股也是，許多市場新增開戶的散戶數量呈現上揚，主因為新冠肺炎期間限制人們外出，在家投資比例攀升。

市場疑慮散戶數增加，不利股市體質，陳昱嘉認為，「這是過去經驗，目前市場資金氾濫，生活娛樂正在改變」，以往因為數位科技發展不佳，公司的營運消息是封閉沒有傳播出來的，但現階段投資人願意在網路上獲得各種訊息，例如像券商報告；現階段美股雖然股價看起來較高，但畢竟不是本夢比環境，特別是科技類股前景好，投資人可以警惕、但不至於泡沫。

此外，星展銀也估計，在尚未達到最大就業和穩定的通貨膨脹前，聯準會（Fed）將維持低利率政策，預期信貸利差可望收窄，看好BBB / BB等級債券將受惠。陳昱嘉指出，美國聯準會和多國央行史無前例的寬鬆政策，支撐風險性資產的表現。除非出現第二波嚴重的新冠肺炎疫情，否則害怕錯過（FOMO：Fear Of Missing Out）和別無選擇（TINA：There Is No Alternative）二種投資心態，將可望繼續支撐股票和公司債的表現。

在後新冠肺炎疫情時代，星展集團看好的醫療保健和科技類股的主題將更加耀眼。在亞洲，看好中國和新加坡股票；也預期印尼將受惠於年輕族群接納數位經濟的趨勢。

他也提醒，接下來三個月，是觀察經濟能否擺脫疫情肆虐的「重要時間」，包含總體經濟與股市之間是否有正向關聯、全球分化趨勢速度等，都是決定2020年下半年市場趨勢重要因子。

散戶 美國聯準會 疫情

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