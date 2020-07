星展銀看好Q3科技股

星展銀行昨(22)日舉行2020年第3季投資展望,星展銀建議投資人「現在擁抱現金不是好的投資」,雖然總體經濟疲軟,但美股與經濟表現之關係連並不顯著,積極投資人可以選擇進入股市,看好科技股前景,「美股可以警惕、但不至於泡沫」。

星展銀行指出看好股市的兩項原因,第一為美國聯準會(Fed)實施的無上限貨幣寬鬆政策,第二項理由是新冠肺炎疫情讓人們待在家裡,從一些數據來判斷,自宅投資股票的比例升高,散戶積極進入市場,這是台股在內的多國股市為何能夠一路上漲的主要原因。

「包括台股在內,許多股市的新散戶開戶數也增加」,星展銀行(台灣)財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉昨日表示,美股上漲有部分原因代表散戶積極進入市場,台股也是,許多市場新增開戶的散戶數量呈現上揚,主因為新冠肺炎期間限制人們外出,在家投資比例攀升。

市場疑慮散戶數增加,不利股市體質,陳昱嘉認為,「這是過去經驗,目前市場資金氾濫,生活娛樂正在改變」,以往因為數位科技發展不佳,公司的營運消息是封閉沒有傳播出來的,但現階段投資人願意在網路上獲得各種訊息,例如像券商報告;現階段美股雖然股價看起來較高,但畢竟不是本夢比環境,特別是科技類股前景好,投資人可以警惕、但不至於泡沫。

此外,星展銀也估計,在尚未達到最大就業和穩定的通貨膨脹前,聯準會(Fed)將維持低利率政策,預期信貸利差可望收窄,看好BBB / BB等級債券將受惠。陳昱嘉指出,美國聯準會和多國央行史無前例的寬鬆政策,支撐風險性資產的表現。除非出現第二波嚴重的新冠肺炎疫情,否則害怕錯過(FOMO:Fear Of Missing Out)和別無選擇(TINA:There Is No Alternative)二種投資心態,將可望繼續支撐股票和公司債的表現。

在後新冠肺炎疫情時代,星展集團看好的醫療保健和科技類股的主題將更加耀眼。在亞洲,看好中國和新加坡股票;也預期印尼將受惠於年輕族群接納數位經濟的趨勢。

他也提醒,接下來三個月,是觀察經濟能否擺脫疫情肆虐的「重要時間」,包含總體經濟與股市之間是否有正向關聯、全球分化趨勢速度等,都是決定2020年下半年市場趨勢重要因子。