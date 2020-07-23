中小企專案融資 額度提高

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
央行宣布提高中小企業貸款專案融通額度，圖為總裁楊金龍。（本報系資料庫）
央行宣布提高中小企業貸款專案融通額度，圖為總裁楊金龍。（本報系資料庫）

為協助中小企業度過難關，中央銀行昨（22）日宣布提高中小企業貸款專案融通額度，其中A方案自最高200萬元，提高至最高400萬元，B方案則是由最高600萬元，提高至最高1,600萬元。A方案是指由信保基金保證九成以上者，B方案是指由銀行徵提擔保品（含信保基金保證八成以上）者。

為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情對國內經濟活動的衝擊，央行推出中小企業貸款專案融通，不過中小企業規模具有差異性，近來部分中小企業反映央行原定每戶貸款額度不敷需求，為協助企業強化營運動能，央行決定調整專案貸款每戶最高額度，並自24日起生效。

央行自今年4月1日開辦2,000億元中小企業貸款專案融通，實施迄今，金融機構受理申貸金額已突破千億元，有助於中小企業取得持續營運所需資金。

央行指出，本專案融通期限暫維持至明（2021）年3月27日，但央行將視政府紓困措施實施期間及企業融資需求，於融通屆期前檢討展延續辦，央行也再次籲請國內金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，積極推動辦理，協助受疫情影響的中小企業取得營運所需資金。

央行統計顯示，截至21日止，央行中小企業貸款專案融通，A方案核准戶數為1.88萬戶，核准金額近257萬元；至於B方案，核准戶數也突破1萬戶，核准金額近360萬元。

加計小規模營業人C方案，央行中小企業貸款專案融通合計受理11.56萬戶，受理金額1,082億元、突破千億元大關，核准戶數為10.9萬戶，核准金額為998億元。

新冠肺炎疫情衝擊國內中小企業營運，央行史無前例透過銀行專案融通方式，對中小企業「受災戶」實施「定向寬鬆」，對受疫情影響的中小企業一次釋出2,000億元紓困額度。

央行對中小企業貸款的專案融通，適用期限為4月1日起至明年3月27日，有別於銀行對一般企業放貸，央行透過銀行注資中小企業的專案融通期限360天，屬「救急」措施。

圖／經濟日報提供
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央行 疫情

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