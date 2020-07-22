富邦人壽以268億元買王朝大酒店 商辦出租收益率上看2%

民眾進行保險規劃時，無非是擔心當碰上人生四大風險「老」、「病」、「死」、「殘」時，可以給自己及家人妥善保障，但在購買保單的當下，就算了解各項條款、保障內容及給付條件等，若沒搞清楚「身故保險金受益人」的設定，以為受益人為「法定繼承人」，保障就萬無一失，反而可能造成保障防護網的「破洞」。

2020-07-22 10:41