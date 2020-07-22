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富邦人壽以268億元買王朝大酒店 商辦出租收益率上看2%
富邦金控子公司富邦人壽今（22）日以總價新台幣268億元購入台北市松山區「台北王朝大酒店」，並由賣方美商仙妮蕾德有限公司售後回租全棟大樓，該大樓地上14層、地下3層，總建物面積約28,799坪。
富邦人壽表示，「台北王朝大酒店」位處松山區敦化北路、南京東路三段交口，為區域地標型大樓，東南側為台北小巨蛋、台北體育館，北側鄰近文華東方酒店，西側鄰近兄弟飯店、慶城街1號，區域國際飯店、百貨商場、辦公大樓林立，商業氣息活絡，區位條件極佳。本案鄰近捷運松山線台北小巨蛋站及捷運文湖線南京復興站，大眾交通便利，再加上全案由賣方美商仙妮蕾德有限公司售後回租，富邦人壽購入後即享有租金即時收益之優勢，投資報酬率達2%以上，結合富邦人壽目前持有環亞百貨產權，看好未來有都更改建增值潛力，為近期難得之優質不動產投資標的，故今日召開董事會決議以總價268億元購入全棟大樓。
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