上線一周陷低迷 台灣Pay早鳥名額還有一半還沒飛

振興三倍券從15日起開始綁定累計消費，號稱國家隊的八大公銀台灣Pay，為因應政策，不斷加碼五花馬門的優惠方案，早鳥、滿額、特約商家折扣等優惠，截至昨（21）日統計，各家限量前一萬名的早鳥優惠300元，除華南銀行、彰化銀行已搶光外，其餘都還有名額，似乎不太熱絡。

行動支付累計滿額加碼優惠，不像市場上的信用卡綁定，是先綁定先搶門票，而是採取累計制度，也就是說，要先消費累計滿3,000元者，才可得到回饋，到昨天止來到第7天，除華銀與彰銀外，其餘公股銀行仍有名額。至於滿額回饋500元，共計33,333名，全數公股都還有二至三萬的名額。

不過，彰銀的遊戲規則較為特別，其他行庫的早鳥優惠是以開始消費累計滿額後，才算取得回饋資格，彰銀則是「先綁先贏機制」，也就是從1日起開始綁定搶300元早鳥回饋，取得號碼牌後必須在9月30日前消費累計滿3,000元，才可得300元，但若提前跳車或沒達到累計門檻，彰銀也沒有遞補機制，則是「從缺」。

不同於信用卡推早鳥優惠，上線首日就額滿。公股銀行主管分析四大關鍵因素，一、實體券還是比較夯，相對而言台灣Pay綁定三倍券較為弱勢許多；二、使用場域不廣；三、跳車情況湧現；四、遊戲規則是採累計滿額贈送，而非先綁先贏。

銀行主管觀察到「精打細算」的民眾不少，為何有此言？持台灣Pay到指定店家或商場消費，可享有平均八折的回饋，而回饋有上限，先綁台灣Pay進行消費享店家回饋，等到回饋用完了，再取消綁定，轉向購買實體券，藉此達到優惠最大化。

不過，台灣Pay行銷團隊不怕。公股銀行主管表示，因為當時規劃的時候就有想到這點，所以各家商家的回饋都有「預算限制」，所以也不會有什麼損失，當初會要加碼優惠，就是為了要刺激民眾消費，達到振興效果，儘管民眾領完指定店家消費回饋就跳車，也無礙，政策目的仍有達成。

公銀台灣Pay此次在三倍券活動中，八大公銀各自預計需要砸下超過2,000萬元的行銷預算，加碼回饋方案分別有：滿額禮最高500元、早鳥禮最高300元、新戶禮100元，以及指定店家消費平均八折回饋。