救企業！央行宣布提高中小企業專案貸款額度

中央銀行今（22）日發布新聞稿指出，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情對國內經濟活動的衝擊，央行推出中小企業專案融通，不過中小企業規模具有差異性，近來部分中小企業反映央行原定每戶貸款額度不敷需求，為協助企業強化營運動能，央行調整本專案貸款每戶最高額度，並自24日起生效。

其中，A方案自最高200萬元，提高至最高400萬元，B方案則是由最高600萬元，提高至最高1,600萬元。A方案是指由信保基金保證九成以上者，B方案是指由銀行徵提擔保品（含信保基金保證八成以上）者。

央行今年4月1日開辦2,000億元中小企業貸款專案融通，實施迄今，金融機構受理申貸金額已突破千億元，有助於中小企業取得持續營運所需資金。

央行指出，本專案融通期限暫維持至2021年3月27日，但央行將視政府紓困措施實施期間及企業融資需求，於融通屆期前，檢討展延續辦。央行也再次籲請國內金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，積極推動辦理，協助受疫情影響的中小企業取得營運所需資金。