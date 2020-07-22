街口指託付寶不須核准 嗆金管會「濫用職權逼迫」

「街口託付寶」20日上線，昨天卻遭金管會指出未獲核准，呼籲投資人要留意投資風險。街口今天指出，在事前有跟證期局多次溝通，，強調託付寶不需要經過金管會核准。對於證期局昨暗指街口要誠信，街口也反嗆證期局「濫用職權逼迫、假造罪名給予業者。」

街口金融科技今表示，今年6月4日街口投信與街口金融科技和街口電子支付皆前往證期局說明，且此會議證期局局長也有出席，會議中有清楚說明產品架構，也有提到借貸的邏輯，證期局回覆若託付寶改用借貸架構提供服務，則不在證期局管轄範圍內。而後6月至7月間，街口多次致電、去信詢問：「有沒有要修改的地方」，證期局官員皆回覆：「看起來沒有」。

昨(21)日早上，街口集團執行長胡亦嘉也表示，他親自再赴證期局與組長說明託付寶架構，會議完再次詢問有無違法或需要修改的地方，組長在會議中也未提及任何違法之處。

街口金融科技公司表示，6月4日時局長已於會議中定調借貸邏輯非證期局管轄範圍內，且後續也有與組長、承辦專員多次溝通，託付寶之架構及APP畫面也已於6月19日提供給證期局，「若這些過程皆不算是溝通，是否能請證期局更高層長官協助出面釐清，街口集團將再次與證期局說明清楚。」

街口金融科技公司也強調，託付寶不需要核准。即時撥付服務背後機制是一般民間借貸行為，不是金管會管轄的特許業務，因此託付寶服務無需由金管會核准，「託付寶業務無須經過金管會核准，且金管會也無相關法規可核准相關業務。」

街口表示，此商業的模式已於今年4月起陸續多次與銀行局與證期局溝通，銀行局正面表示此金流架構符合電支相關規範，且其中涉及基金投資部分，街口投信皆依證期局核准信託契約及公開說明書辦理。

街口也指出，電子支付可以購買基金，是法規的開放，並非需申請的業務，所以並無需繳交營業計畫書或APP流程畫面；被額外要求繳交APP畫面雖已超出規定，但街口仍然繳交一版本是為了讓基金能順利運作，此時間點為一月，當時還未有明確的架構。街口確定架構後，6月皆有寄送現行架構流程圖給證期局，「現在說與當初繳交不符合，有誠信問題，明顯與事實不符。」

街口也嗆金管會：「證期局雖為主管機關，也需遵守法令，更需以誠信為原則，濫用職權逼迫、假造罪名給予業者，實屬不妥。」

街口強調，已與證期局組長多次溝通，金管會若認為這些溝通是不存在或無效的，街口也期望能直接與金管會高層溝通與解釋。再次強調託付寶並無違反任何規定，證期局也沒有說出任何違規的事實，因此託付寶將持續合法運作。