託付寶爭議 街口：無違反任何規定

街口集團今（22）日發布新聞稿指出，針對金管會於7月21日例行記者會中提到託付寶有不符合法規的疑慮，嚴正聲明「事前已有多次溝通、託付寶不需要核准，且沒有任何隱瞞，所有資料都已提前繳交」。

街口強調，事前已有多次溝通，今年6月4日街口投信協同街口金融科技和街口電子支付代表前往證期局說明，且此會議局長也有出席，會議中有清楚說明產品架構，也有提到借貸的邏輯，證期局回覆若託付寶改用借貸架構提供服務，則不在證期局管轄範圍內。

而後6月至7月間，街口多次致電、去信詢問：「有沒有要修改的地方」，證期局官員皆回覆：「看起來沒有」。

甚至至21日早上街口集團執行長胡亦嘉亦再赴證期局與組長說明託付寶架構，會議完再次詢問有無違法或需要修改的地方，組長在會議中亦未提及任何違法之處。6月4日時局長已於會議中定調借貸邏輯非證期局管轄範圍內，且後續亦有與組長、承辦專員多次溝通，託付寶之架構及APP畫面也已於6月19日提供給證期局，倘若這些過程皆不算是溝通，是否能請證期局更高層長官協助出面釐清，街口集團將再次與證期局說明清楚。

街口強調，託付寶不需要核准。街口金融科技所提供之即時撥付服務，其背後之機制為一般民間借貸行為，非金管會管轄之特許業務，因此託付寶服務無需由金管會核准。但此商業的模式也已於今年4月起陸續多次與銀行局與證期局溝通，銀行局正面表示此金流架構符合電支相關規範，且其中涉及基金投資之部分，街口投信皆依證期局核准之信託契約及公開說明書辦理。託付寶業務無須經過金管會核准，且金管會也無相關法規可核准相關業務。

另外，沒有任何隱瞞，所有資料都已提前繳交。

託付寶首日資金規模已達1.5億元、開戶數達5,000多戶、平均每人3萬，充分展現普惠金融。電子支付得購買基金是法規的開放，並非需申請之業務，故並無需繳交營業計畫書或APP流程畫面；被額外要求繳交APP畫面雖已超出規定，但街口仍然繳交一版本是為了讓基金能順利運作，此時間點為一月，當時還未有明確的架構。確定架構後，於6月皆有寄送現行架構流程圖給證期局，因此現在說與當初繳交不符合，有誠信問題，明顯與事實不符。

證期局雖為主管機關，也需遵守法令，更需以誠信為原則；濫用職權逼迫、假造罪名給予業者，實屬不妥。街口已與證期局組長多次溝通，金管會若認為這些溝通是不存在或無效的，街口也期望能直接與金管會高層溝通與解釋。再次強調託付寶並無違反任何規定，證期局也沒有說出任何違規的事實，因此託付寶將持續合法運作。