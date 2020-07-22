保險受益人拋棄繼承 保險金還是給他

身故保險金的受益人，被要求放棄繼承，壽險公司會把身故給付給誰？AIA友邦人壽表示，仍然會給指定的受益人。

AIA友邦人壽舉最近火紅的電視劇「我的婆婆怎麼這麼可愛」，劇中出現幾個民眾容易誤解的身故保險金受益人指定問題，包括，要保人以為可以要求受益人放棄繼承保險理賠金。

劇中婆婆不甘心以兒子為被保險人，但一直都是自己在繳費的壽險保單，因為疏忽沒有明確指定身故受益人為自己，可能讓媳婦獨得高達1,000萬元的身故保險金，故再度聯絡這位自己視為不祥且久未見面的媳婦，要求對方簽署放棄這筆理賠金之繼承宣告。

AIA友邦人壽表示，保險金的受償權與民法繼承權是不同的，就算法定繼承人同意拋棄繼承，保險公司基於保險契約仍然會給付保險金予指定法定繼承人。

依保險契約之約定，劇中媳婦(配偶)仍可領到其先生之身故保險金給付。再者，保險公司也不會提供「放棄繼承申請書」之類的表格。

AIA友邦人壽提醒，只有保單的要保人，才可以向保險公司提出「變更受益人」的申請。不過，要保人須於保險事故發生前提出申請，並經被保險人簽章同意。

AIA友邦人壽建議保戶每二年都應該做一次保單健診，檢視相關法令與填寫是否需要調整。若原本保單指定之受益人過世，保戶也要記得更改保單的身故受益人。