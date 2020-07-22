友邦人壽：法定繼承人領保險金 有學問

AIA友邦人壽表示，最近火紅的電視劇「我的婆婆怎麼這麼可愛」，點出幾個民眾容易誤解的身故保險金受益人指定問題。身故給付的受益人若為「法定繼承人」，有繼承順序與應繼分的分配比率。

劇中婆婆在自己小兒子於婚後不幸意外去世之後，因為身故保險金給付問題，讓婆婆回想起當初以小兒子為被保險人購買壽險時，保單受益人僅填寫法定繼承人；而在其兒子婚後，婆婆也沒有進行變更指定受益人，造成婆婆誤以為媳婦將成為其兒子身故保險金給付之唯一受益人。

AIA友邦人壽表示，許多民眾為了省事，加上對民法繼承編的不瞭解，往往於身故保險金受益人之欄位填寫法定繼承人，其實這樣的作法即等同有指定受益人。

當被保險人身故後，保險公司會將身故保險金依照民法繼承編規定，依繼承順序與應繼分來給付保險金，配偶得與任一順位繼承人同時繼承。

繼承順位依序為直系血親卑親屬(如子女)、父母親、兄弟姊妹及祖父母，且先順位均無人繼承時，後順位繼承者方得繼承。

同一順序的繼承人有二人以上時，按人數平均繼承，而配偶的應繼分依法規與不同順位繼承人有不同的應繼分分配方法。

劇中的小兒子與媳婦婚後並無小孩，公公也早已過世，根據民法規定，媳婦與婆婆將各獲得50%的身故保險金，而非依劇中所演將由媳婦一人獨得全額保險金。

AIA友邦人壽提醒，指定法定繼承人為身故保險金受益人時，將完全依照民法繼承編之規定，可能會產生無法傳愛給要保人或被保險人所期望對象的狀況。

AIA友邦人壽建議民眾在指定身故保險金受益人時，可清楚指定特定對象、順位或比率，最後再填上法定繼承人，如此較為周全。