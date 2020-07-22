快訊

香港、澳門移出中低風險國家 入境須居家檢疫14天

國內新冠肺炎+0 還有8人住院隔離中

友邦人壽：法定繼承人領保險金 有學問

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
資料來源：AIA友邦人壽提供
資料來源：AIA友邦人壽提供

AIA友邦人壽表示，最近火紅的電視劇「我的婆婆怎麼這麼可愛」，點出幾個民眾容易誤解的身故保險金受益人指定問題。身故給付的受益人若為「法定繼承人」，有繼承順序與應繼分的分配比率。

劇中婆婆在自己小兒子於婚後不幸意外去世之後，因為身故保險金給付問題，讓婆婆回想起當初以小兒子為被保險人購買壽險時，保單受益人僅填寫法定繼承人；而在其兒子婚後，婆婆也沒有進行變更指定受益人，造成婆婆誤以為媳婦將成為其兒子身故保險金給付之唯一受益人。

AIA友邦人壽表示，許多民眾為了省事，加上對民法繼承編的不瞭解，往往於身故保險金受益人之欄位填寫法定繼承人，其實這樣的作法即等同有指定受益人。

當被保險人身故後，保險公司會將身故保險金依照民法繼承編規定，依繼承順序與應繼分來給付保險金，配偶得與任一順位繼承人同時繼承。

繼承順位依序為直系血親卑親屬(如子女)、父母親、兄弟姊妹及祖父母，且先順位均無人繼承時，後順位繼承者方得繼承。

同一順序的繼承人有二人以上時，按人數平均繼承，而配偶的應繼分依法規與不同順位繼承人有不同的應繼分分配方法。

劇中的小兒子與媳婦婚後並無小孩，公公也早已過世，根據民法規定，媳婦與婆婆將各獲得50%的身故保險金，而非依劇中所演將由媳婦一人獨得全額保險金。

AIA友邦人壽提醒，指定法定繼承人為身故保險金受益人時，將完全依照民法繼承編之規定，可能會產生無法傳愛給要保人或被保險人所期望對象的狀況。

AIA友邦人壽建議民眾在指定身故保險金受益人時，可清楚指定特定對象、順位或比率，最後再填上法定繼承人，如此較為周全。

保險金 婆婆 媳婦

延伸閱讀

受益人填「法定繼承人」誰能領身故保險金？買保險這2誤解一定要弄懂

南山教戰 投保健康險

金門民眾撿到三倍券 若半年無認領將成廢紙

「我的婆婆怎麼這麼可愛」婆婆對保險的誤解你也有嗎？

相關新聞

卡王出手了！國泰卡三倍券回饋16.7％ 再換SOGO千元禮券

國內信用卡「最大刷卡王」國泰世華銀行今（22）日終於宣布三倍券加碼促銷方案！只要於國泰世華銀行官網登錄綁定「振興三倍券」...

受益人填「法定繼承人」誰能領身故保險金？買保險這2誤解一定要弄懂

民眾進行保險規劃時，無非是擔心當碰上人生四大風險「老」、「病」、「死」、「殘」時，可以給自己及家人妥善保障，但在購買保單的當下，就算了解各項條款、保障內容及給付條件等，若沒搞清楚「身故保險金受益人」的設定，以為受益人為「法定繼承人」，保障就萬無一失，反而可能造成保障防護網的「破洞」。

託付寶未核准…「街口」吸金踩紅線 金管會示警

街口金融科技前天推出台版餘額寶「街口託付寶」上線，主打預期年化收益率，號稱可免手續費、隨時提領，開通首日就吸引約五千名用...

新台幣午盤升值1.43角 暫收29.41元

新台幣今（22）日好強，以29.54元兌1美元、升值1.3分開盤，旋即走升，很快地攀上29.3字頭，這是近期難得成交低價...

新台幣好強！早盤升值1.67角 攀上29.386

新台幣今（22）日好強，以29.54元兌1美元開盤，旋即走升，很快地攀上29.3字頭，這是近期難得成交低價。最低價來到2...

智慧經營／第一金控董座廖燦昌 讓服務更有溫度

第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌自2019年4月上任以來，一直以傳遞有溫度的服務與經營理念，致力金融領域創新轉型及扶助產業...

南山教戰 投保健康險

據衛生福利部最新公布的「2019年國人死因統計結果」，癌症已連續38年蟬聯國人十大死因的首位，心臟疾病及肺炎則排名第二及...

公股銀拚個金 虛實並進

利差縮窄加上保險新政策上路，公股行庫收益大打折扣，為求生存，鞏固既有強項業務之外，著手開拓新財源，利用既有客戶名單及資源...

兆豐攻南向 結盟盤谷銀

為持續深耕東協市場，服務全球台商，兆豐銀行17日宣布與泰國盤谷銀行（Bangkok Bank）簽訂業務合作備忘錄。兆豐銀...

游資過多 央行定存單餘額逾8兆

為沖銷餘裕資金，避險市場游資過多、助長通膨，自7月以來，央行定存單餘額維持8兆元以上歷史高峰，昨（21）日再度突破8兆1...

台幣強勢 衝擊外幣保單買氣

新台幣太強勢，影響外幣保單賣相。金管會保險局昨（21）日公布今年前五月美元保單新契約保費收入61.75億美元，年減10%...

街口：先前已跟金管會溝通好幾次

針對金管會的說法，街口集團執行長胡亦嘉昨（21）日指出，昨日上午才剛去跟金管會開會，先前也去過好幾次，最後也有親口問「哪...

熱門新聞

抽中了嗎？藝Fun券、客庄旅遊、動滋券、農遊券怎麼領怎麼花 一張表大公開

整理包／浪漫客庄旅遊券上午9時開放登記 時間一到卻卡關

三倍券綁信用卡的人情何以堪？他嘆政府「玩爛一手好牌」

抽到藝fun券卻無法驗證 民眾怒批文化部

藝FUN券這些人沒中 神書預言讓「國家級邊緣人」全崩潰

農遊券6天消費破4500萬元 還有500家業者排隊等加入

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。