卡王出手了！國泰卡三倍券回饋16.7％ 再換SOGO千元禮券

國內信用卡「最大刷卡王」國泰世華銀行今（22）日終於宣布三倍券加碼促銷方案！只要於國泰世華銀行官網登錄綁定「振興三倍券」，即日起於7-11、康是美、屈臣市等指定通路刷卡消費滿額最高享16.7%回饋，其中遠東SOGO卡，更可搭配父親節檔期活動，刷卡滿額除享檔期回饋，還可再享以紅利點數7,500點換1,000元SOGO禮券之振興優惠，新戶刷卡消費最多可再贈1,000點OPEN POINT (1點＝1元)。

國泰世華銀行表示，全力配合政府「振興政策」，推出數位振興券刷卡優惠，指定通路刷卡消費滿額最高享16.7%回饋外，同時正值遠東SOGO百貨父親節檔期也同步開跑，若卡友於期間內成功完成數位振興券登錄綁定並符合政府振興方案2,000元回饋資格，除可獲得政府提供的2,000元退款外，更可以最高用紅利點數7,500點換SOGO禮券1,000元，一筆消費獨享三種回饋，喜歡精打細算的SOGO聯名卡卡友一定要搭配振興優惠最為划算。

據國泰世華銀行公布方案內容，要領到S0G0千元券，活動期間內民眾需先完成數位振興券國泰世華卡綁定資格，並於全台遠東SOGO百貨刷卡消費，當日單筆滿10,000元(含)以上，最高享紅利點數7,500點換1,000元SOGO禮券優惠。 其他也包括紅利點數1,500點換200元禮券，總份數共10萬份，每戶限擇一卡綁定兌換1份，SOGO聯名卡兌換上限5份，其他卡兌換上限4份。

此外國泰世華銀行也表示，7月24日至8月9日於全台遠東SOGO百貨刷卡購物，「單日單館單卡」消費滿20萬元最高回饋SOGO禮券3,000元，若持遠東SOGO聯名卡，再享店內刷卡9折起優惠，逢週五／六／日消費，還可享最高紅利３倍回饋，最高回饋30,000點(紅利100點=6元，總價值等同1,800元)；

不僅遠東SOGO百貨享振興優惠外，國泰世華銀行亦提供其它指定通路振興優惠；只要於國泰世華銀行官網登錄綁定「振興三倍券」並符合政府振興三倍券回饋資格，除可獲得政府提供的2,000元退款外，即日起於指定期間內至全台遠東SOGO、7-Eleven、屈臣氏及康是美等指定通路刷卡消費滿額，皆可享有該通路振興加碼回饋，單一通路最高享16.7%。

例如在民眾最方便使用的7-11，活動期間內完成數位振興券國泰世華卡綁定資格，並於7-Eleven全台實體門市刷卡或使用OPEN錢包消費，累積消費滿3,000元(含)以上，享500元7-11現金抵用券 (活動限量登錄2萬名)，這部份回饋率最高為16.7%。

除了全卡友振興優惠外，國泰世華特別針對新戶，於即日起至9月15日推出振興券限時加L碼活動，新戶只要於加碼活動期間申辦國泰世華指定icash聯名卡，並完成官網振興券登錄綁定，於核卡後30日內刷卡消費符合新戶門檻並申辦電子帳單，即享600點OPEN POINT；於12月31日前刷卡消費符合振興券回饋門檻(可同享全卡友振興優惠)，獲得政府提供的2,000元退款後，國泰世華加碼再贈400點OPEN POINT，合計最高回饋1,000點OPEN POINT，回饋率最高達33.3%。

而響應同樣7月開跑的「安心旅遊國旅補助方案」，國泰世華銀行亦超前部署旅遊好康，聯手多家飯店及旅遊業者，規劃一系列卡友優惠活動，滿足卡友們暑期國旅需求。預估至少8,000家飯店、旅館及民宿配合，國泰世華亦持續與長榮、蘭城晶英、礁溪寒沐等全台知名酒店合作推出優惠住宿專案，如平日入住長榮桂冠最高打到五、六折。卡友可再搭配國內安心旅遊補助及振興三倍券安排旅遊行程，用最精打細算的方式探索寶島之美，與家人朋友共度久違的歡樂時光。