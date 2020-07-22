元大「權證 ON LINE」大賽 挑戰總獎金20萬元

權證，是迷你版的股票，也是小資族翻身扭轉命運的秘密武器。

元大證券表示 ，買權證，可降低進入投資市場的門檻，讓資金更靈活，另一方面透過權證的高槓桿，看對方向有機會讓投資報酬率快速加倍。如果會買股票，卻不會買權證，那真是太可惜了。

在真實的投資市場中，投資資金直接進場，沒有犯錯的空間。元大證券說，如何幫助投資人快速學會權證、減少受傷的機會，實現財富變大的夢想，一直是元大證券努力的目標。經過多年努力，元大證券為投資人量身打造了權證On Line平台。

這是一個完全免費、簡單、又可快速學習權證的管道。投資人只要有Line的帳號，掃描活動QR Code加入元大權證LINE好友，輕鬆進行綁定，就有50萬模擬金，可在幾近真實市場的模擬交易平台，天天任意暢玩。

元大證券表示，掌握權證致勝的關鍵不難，重點在於:第一選對股票、第二選對權證、第三選對時機進出。

權證On Line運用Line的操作介面，結合權證教室、熱門股票、智慧搜尋、模擬交易、權民大賽等五大好用功能。透過權證教室可以快速了解權證；運用熱門股票、智慧搜尋可幫助投資人快速挑出適合的股票及權證；使用模擬交易、權民大賽可以於虛擬世界中，沒有風險的淬煉權證投資技能。

元大證券於去年推出權證On Line權民模擬大賽，造成市場轟動，成功吸引萬人加入，同時湧進450個團隊參加挑戰，賽事大幅提升每一位參賽者投資權證的戰鬥實力及獲利能力。

今（2020）年8月3日「權民模擬大賽」即將再度開打！力邀投資人踴躍參賽。投資人可參加個人賽，也可同時揪團參賽。為了鼓勵參賽者，除了獲勝者獎金外，只要賽期結算時是正報酬，還有抽獎的機會。投資人可把握機會，於8月2日前組團加入元大權證LINE好友報名參賽。