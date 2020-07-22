快訊

浪漫客庄旅遊券卡卡 客委會道歉並籲分流登記

巨蛋傳複製中市府否認 建築師質疑怎可如此對待台灣？

元大「權證 ON LINE」大賽 挑戰總獎金20萬元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
「元大權證模擬大賽」加好友綁定後即可參賽。圖/元大證券提供
「元大權證模擬大賽」加好友綁定後即可參賽。圖/元大證券提供

權證，是迷你版的股票，也是小資族翻身扭轉命運的秘密武器。

元大證券表示 ，買權證，可降低進入投資市場的門檻，讓資金更靈活，另一方面透過權證的高槓桿，看對方向有機會讓投資報酬率快速加倍。如果會買股票，卻不會買權證，那真是太可惜了。

在真實的投資市場中，投資資金直接進場，沒有犯錯的空間。元大證券說，如何幫助投資人快速學會權證、減少受傷的機會，實現財富變大的夢想，一直是元大證券努力的目標。經過多年努力，元大證券為投資人量身打造了權證On Line平台。

這是一個完全免費、簡單、又可快速學習權證的管道。投資人只要有Line的帳號，掃描活動QR Code加入元大權證LINE好友，輕鬆進行綁定，就有50萬模擬金，可在幾近真實市場的模擬交易平台，天天任意暢玩。

元大證券表示，掌握權證致勝的關鍵不難，重點在於:第一選對股票、第二選對權證、第三選對時機進出。

權證On Line運用Line的操作介面，結合權證教室、熱門股票、智慧搜尋、模擬交易、權民大賽等五大好用功能。透過權證教室可以快速了解權證；運用熱門股票、智慧搜尋可幫助投資人快速挑出適合的股票及權證；使用模擬交易、權民大賽可以於虛擬世界中，沒有風險的淬煉權證投資技能。

元大證券於去年推出權證On Line權民模擬大賽，造成市場轟動，成功吸引萬人加入，同時湧進450個團隊參加挑戰，賽事大幅提升每一位參賽者投資權證的戰鬥實力及獲利能力。

今（2020）年8月3日「權民模擬大賽」即將再度開打！力邀投資人踴躍參賽。投資人可參加個人賽，也可同時揪團參賽。為了鼓勵參賽者，除了獲勝者獎金外，只要賽期結算時是正報酬，還有抽獎的機會。投資人可把握機會，於8月2日前組團加入元大權證LINE好友報名參賽。

元大 LINE

延伸閱讀

整理包／浪漫客庄旅遊券上午9時開放登記 時間一到卻卡關

元大權民模擬賽 8月登場

全民權證／景碩看旺 押價平

全民權證／祥碩 布局逾90天

相關新聞

新台幣好強！早盤升值1.67角 攀上29.386

新台幣今（22）日好強，以29.54元兌1美元開盤，旋即走升，很快地攀上29.3字頭，這是近期難得成交低價。最低價來到2...

受益人填「法定繼承人」誰能領身故保險金？買保險這2誤解一定要弄懂

民眾進行保險規劃時，無非是擔心當碰上人生四大風險「老」、「病」、「死」、「殘」時，可以給自己及家人妥善保障，但在購買保單的當下，就算了解各項條款、保障內容及給付條件等，若沒搞清楚「身故保險金受益人」的設定，以為受益人為「法定繼承人」，保障就萬無一失，反而可能造成保障防護網的「破洞」。

託付寶未核准…「街口」吸金踩紅線 金管會示警

街口金融科技前天推出台版餘額寶「街口託付寶」上線，主打預期年化收益率，號稱可免手續費、隨時提領，開通首日就吸引約五千名用...

智慧經營／第一金控董座廖燦昌 讓服務更有溫度

第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌自2019年4月上任以來，一直以傳遞有溫度的服務與經營理念，致力金融領域創新轉型及扶助產業...

南山教戰 投保健康險

據衛生福利部最新公布的「2019年國人死因統計結果」，癌症已連續38年蟬聯國人十大死因的首位，心臟疾病及肺炎則排名第二及...

公股銀拚個金 虛實並進

利差縮窄加上保險新政策上路，公股行庫收益大打折扣，為求生存，鞏固既有強項業務之外，著手開拓新財源，利用既有客戶名單及資源...

兆豐攻南向 結盟盤谷銀

為持續深耕東協市場，服務全球台商，兆豐銀行17日宣布與泰國盤谷銀行（Bangkok Bank）簽訂業務合作備忘錄。兆豐銀...

游資過多 央行定存單餘額逾8兆

為沖銷餘裕資金，避險市場游資過多、助長通膨，自7月以來，央行定存單餘額維持8兆元以上歷史高峰，昨（21）日再度突破8兆1...

台幣強勢 衝擊外幣保單買氣

新台幣太強勢，影響外幣保單賣相。金管會保險局昨（21）日公布今年前五月美元保單新契約保費收入61.75億美元，年減10%...

街口：先前已跟金管會溝通好幾次

針對金管會的說法，街口集團執行長胡亦嘉昨（21）日指出，昨日上午才剛去跟金管會開會，先前也去過好幾次，最後也有親口問「哪...

街口託付寶 業者太高調 官方慢半拍

街口託付寶一上路就引發爭議，業者高調的行銷手法，甚至遊走法令灰色地帶，掩蓋了商品的創新性，被街口衝撞近二年的主管機關，不...

街口吸金踩紅線 金管會示警

街口託付寶昨（21）日上路，首日就吸引5,000多名投資人投入1.5億元，唯此業務推出後即爆出爭議，主管機關之一的金管會...

熱門新聞

210萬藝fun券得主出爐 身分證尾數這七個號碼得獎了

抽中了嗎？藝Fun券、客庄旅遊、動滋券、農遊券怎麼領怎麼花 一張表大公開

整理包／浪漫客庄旅遊券上午9時開放登記 時間一到卻卡關

抽到藝fun券卻無法驗證 民眾怒批文化部

三倍券綁信用卡的人情何以堪？他嘆政府「玩爛一手好牌」

藝FUN券這些人沒中 神書預言讓「國家級邊緣人」全崩潰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。