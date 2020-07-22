整理包／浪漫客庄旅遊券 今天上午9時開放一般民眾登記

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
客委會的浪漫客庄旅遊券，今天上午9時起至26日晚間24時，開放一般民眾登記。圖／取自客委會網站
客委會的浪漫客庄旅遊券，今天上午9時起至26日晚間24時，開放一般民眾登記。圖／取自客委會網站

客委會的浪漫客庄旅遊券，今天上午9時起至26日晚間24時，開放一般民眾登記，有14萬份800元電子旅遊券。凡是持有身分證的我國國民，或持有居留證的非本國籍配偶等，都可登錄參加抽籤，抽中即可以領取800元電子票券，限一人一證（身分證或居留證）一機（手機）限領一次。

客委會說，加入客家委員會LINE官方帳號（ID：@hakka_gov），點選「浪漫客庄旅遊券專區」，並於公告的開放登錄時間內選取並完成登錄即可參加抽籤。國民輸入身分證號碼（非本國籍配偶輸入居留證號碼）、手機號碼及戶籍地等相關資訊即可。

一般票券於7月27日下午5時前抽籤並公布得獎名單，採電腦隨機亂數方式抽取中獎名單，中獎者會以LINE通知。

65歲以上長輩仍可於7月22日登錄參加一般票券抽籤。小孩也可以領券，只要具備身分證及手機號碼均可登錄抽籤領券。

相關訊息可至客委會製作的懶人包（ https://www.hakka.gov.tw/Content/Content?NodeID=751&PageID=42435 ）查詢。

※QA

問：我要去哪裡消費？

答：至浪漫客庄遊活動官網或LINE官方帳號中「找店家」欄位，開啟LINE SPOT查詢，即可於全國11個縣市70個客庄貼有「浪漫客庄遊指定店」專用貼紙的合作店家使用。

問：要怎麼使用？

答：中獎後，點選「我要使用」並完成驗證後，取得「浪漫客庄旅遊券」，並前往與戶籍地不同鄉鎮的客庄合作店家消費，於結帳時點「我要使用」，請商家開啟系統掃描完成，即可完成交易。

問：票券遺失了怎麼辦？

答：「浪漫客庄旅遊券」結合LINE平台，只要進入活動官方帳號，選取「我要使用」即可查詢及使用票券。

問：什麼是異地消費？

答：指消費者戶籍地必須與消費店家所在地不同。

問：可以找零或兌換成現金嗎？

答：不找零亦不可兌換現金。

問：票券可以分次使用？

答：以100元為單元，可以自由選取張數，分次使用。

問：票券使用效期為何？

答：有效使用期限自今年8月1日起至12月31。

問：票券過期怎麼辦？

答：票券過期即無法使用，務必在使用期限內消費完畢。

問：消費超過800元，差額部分只能使用現金嗎？

答：超過「浪漫客庄旅遊券」金額的消費，可以選擇使用現金，部分店家還提供行動支付、信用卡等支付方式，也可以使用振興券。

問：購買後，可以退換貨嗎？

答：依消費者保護法規定洽店家辦理。

問：票券是否可以轉讓？

答：除敬老家庭票券可由申請人代為領取並使用外，其餘僅供手機持有者使用。

客委會的浪漫客庄旅遊券，今天上午9時起至26日晚間24時，開放一般民眾登記。圖／取自客委會網站
客委會的浪漫客庄旅遊券，今天上午9時起至26日晚間24時，開放一般民眾登記。圖／取自客委會網站

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