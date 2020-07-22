街口託付寶3爭議 遊走灰色地帶

街口託付寶「霸王硬上弓」，未經金管會核准直接上線，金管會因「事發太突然」無法立刻要求下架，

五千名已上車的投資人無所適從。整起事件凸顯主管機關與金融科技業者間的矛盾，而當金融科技業者打著創新名號，卻刻意遊走法規灰色地帶時，金管會能否站穩立場，業界都在關注。

金管會與街口的「鬥法」，從二○一八年開始一路衝撞。

二○一八年八月街口標榜「儲值享高息」，保障年收益百分之一點二，被金管會認定違法，認為儲值不等於銀行存款，不能支付利息；去年一月，街口大打廣告推出「託付寶」，號稱保證收益率百分之一點五，金管會再認定違法，更直指「街口最重恐撤照」；廿日街口直接推出託付寶，把「保證」改為「預期」，再次衝撞金管會。

託付寶之所以出現疑慮，主要涉及三大爭議；第一，標榜「預期」收益率，但依法投信不得直接或間接保證收益；第二，託付寶架構就是民眾透過街口買基金後，由街口金融科技借貸給民眾，讓民眾先贖回款項，之後街口金融科技再去扣街口電子支付帳戶內的錢，這塊金管會恐無法可管；第三，金管會事先不知街口託付寶架構，金管會說當初街口只來申請用電子支付可買街口投信的基金，但沒有說明中間會加入託付寶架構。

街口執行長胡亦嘉多次遊走在法規灰色地帶，硬要跟主管機關衝撞，凸顯金融科技業者崇尚的「創新」，但主管機關眼裡看到的是「風險」。街口之所以多次嘗試推出類似「保證收益率」的服務，其實是看中我國利率長期偏低，但主管機關則認為，主打保證收益不能叫「創新」。