街口託付寶 業者太高調 官方慢半拍

街口託付寶一上路就引發爭議，業者高調的行銷手法，甚至遊走法令灰色地帶，掩蓋了商品的創新性，被街口衝撞近二年的主管機關，不僅未能適時將創新導引進入沙盒實驗，對這次爭議事件的反應更是慢半拍。

街口投信、街口支付、街口金融科技透過三方合作架構，推出街口託付寶，對投資人來說，透過此架構購買基金，贖回時可以不用像一般基金還要等幾天後才能拿到贖回款，透過街口金科提供代墊款，可以馬上就能拿到贖回款。

這是街口託付寶的創新點，但街口犯了兩個錯，讓大家看不到商品創新的優點，第一，街口高調的行銷手法，還有「預期」收益，挑戰金管會對基金不能直接、間接保證收益的規範，犯了主管機關的大忌。

第二，街口金科是以提供代墊款方式給投資人，不是投信提供保證收益，街口投信、支付、金科，三個分開來看，也許都合規，但對主管機關來說無法分開看；而跟金管會溝通時，未提及託付寶，就直接上線，更被主管機關視為誠信問題。

其實，街口跟主管機關間的衝撞，早從2018年就開始了，力推監理沙盒的金管會，卻未能導引業者進入沙盒，結果讓金融創新商品變成可能違法的爭議商品。

二年來，金管會錯失機會，未能導正，而對於街口周一新商品上線時，也未能及時處置，在第一時間作出回應，等到投資人一頭栽進才想到要提醒。

面對金融創新商品，主管機關應更積極、主動作為，業者想踏入金融領域，就要有被高度監理的準備。