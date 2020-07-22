街口吸金踩紅線 金管會示警

街口託付寶昨（21）日上路，首日就吸引5,000多名投資人投入1.5億元，唯此業務推出後即爆出爭議，主管機關之一的金管會昨日表示，街口託付寶架構是否合法尚待釐清，業者貿然推出，非屬允當，呼籲投資人注意權益保障。

有「台版餘額寶」之稱的「街口託付寶」20日大動作上線，喊出民眾把錢放進託付寶，享預期年化增長率（收益率）1.2%～2.5%；託付寶由街口電子支付、街口投信、街口金融科技三家公司分別提供服務組成，託付寶模式不同於原本將錢由銀行投入借貸市場轉向投入資本市場，創造更高收益。

金管會強調，金融業者與金管會溝通相關業務，應本於誠信原則，並在符合法規前提下才可從事相關業務。

金管會證期局主秘高晶萍表示，今年初修約時，街口投信有來溝通，金管會也確認有無託付寶，他說沒有，顯與向金管會遞送的申請書件內容未合。這次託付寶是新增的，所以會找業者釐清是否涉及法規，依規定，投信不可提供保證促銷基金。

對於街口說已跟金管會溝通數次？高晶萍說，沒有。金管會也沒有同意託付寶，只同意透過電支支付基金費用。

至於若由街口金融科技提供補貼，算不算保證？高晶萍說，這是他（街口）提出來，要他自己講。前天街口投信也發布聲明，強調不保證基金最低收益。

高晶萍表示，合不合法必須要釐清，不是他（街口）說的算，主管機關要先了解架構如何運用，也不能憑白無故就說違法。至於本周會有結果嗎？她說，會儘快。

在金管會釐清之前，投資人可以繼續投資嗎？高晶萍表示，站在消費者保護前提下，因整個架構尚未經主管機關核准，投資人作投資決策前，要注意風險及權益保障，因情況如何需要釐清，才能知道是否適法，投資人要注意自身權益保障。

是否要求停止申購？高晶萍說，要停止是必須有法據，違反什麼法令。昨天已有投資人申購，證期局表示，能不能收申購款，要看保銀會不會收，保銀會自行判斷，若未申購，錢還是會退給投資人。