台幣連三升 27個月新高

經濟日報 / 記者楊筱筠╱台北報導

央行為力守新台幣29.4元價位，昨（21）日迎戰熱錢，加以午後投信鉅額美元買盤出手，成功收斂新台幣升值力度。新台幣盤中一度升抵29.409元、升值1.56角，縮至升值1.2分，終場收在29.553元兌1美元，台北與元太外匯經紀總成交量至12.65億美元，外資約淨匯入4億美元。但新台幣仍為連續三個交易日走升，寫下近2年3個月新高。

近期盤中屢屢往29.4元關卡叩關，挑戰央行總裁楊金龍力守29.4元決心，加以昨日外資在台股買超金額擴大至百億新台幣，今（22）日有望持續匯入，新台幣升值壓力沉重，29.4元能否守住備受關注。

瑞銀認為，亞太市場下一波表現，將看美國大選。瑞銀認為，距離美國大選只有三個多月時間，此次選舉對亞太地區的影響比歷屆都要高，主因中美近年在貿易、科技及供應鏈等領域的關係保持繃緊，而此同時牽動著日本、韓國、台灣及新加坡等出口主導經濟體的神經。

匯銀主管指出，金管會主委黃天牧日前指出，台灣股市基本面良好，加上台灣新冠肺炎疫情控制得宜，台灣民眾陸續恢復基礎經濟活動。電子股方面，台積電持續領漲，股價表現優異，帶動整體台股走向多頭。

外資偏匯入強勢推升新台幣匯價，新台幣匯價頻頻往高價叩關。匯市交易員指出，昨日台股早盤攻強，外資明顯偏匯入，加上出口商續拋美元，激勵新台幣大幅度走升。

新台幣 外資

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