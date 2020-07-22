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兆豐攻南向 結盟盤谷銀

經濟日報 / 記者林子桓／台北報導
兆豐銀行拼新南向，與泰國盤谷銀行結盟簽訂備忘錄，為台灣及在新南向國家發展之台商提供更完整金融服務。兆豐銀行／提供
兆豐銀行拼新南向，與泰國盤谷銀行結盟簽訂備忘錄，為台灣及在新南向國家發展之台商提供更完整金融服務。兆豐銀行／提供

為持續深耕東協市場，服務全球台商，兆豐銀行17日宣布與泰國盤谷銀行（Bangkok Bank）簽訂業務合作備忘錄。兆豐銀行表示，將藉由兆豐銀行國內外豐沛的網絡資源，結合兩家銀行之優勢交流互惠，特別先針對國內及國外聯貸、貿易融資、資金調度、提供市場訊息及推薦優良客戶等方面進行合作，為台灣及在新南向國家發展之台商提供便利資金需求及完整金融服務，希望能進一步帶動新南向業務的成長。

兆豐銀行表示，泰國盤谷銀行為泰國第一大銀行，於2020年7月《The Banker》雜誌全球1,000大銀行中，第一類資本排名第120名，泰國境內據點逾千，海外分行遍布14個國家，國際化程度高，信譽良好，本次與泰國盤谷銀行結盟，除進一步響應政府新南向政策外，更為兆豐銀行新南向布局再創新的里程碑。

兆豐銀在東協、南亞及澳洲等新南向國家布局完整，除泰國設有子行外，於越南、泰國、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等九國共有19個據點，全球海外據點達36處。此外，近期甫獲緬甸央行初步核准兆豐銀行仰光代表處升格為分行，並獲金管會同意赴印尼雅加達設立代表處及柬埔寨金邊分行增設桑園支行。

兆豐銀行耕耘泰國已超過70年，1947年即設立曼谷分行，係泰國第一家我國銀行，為進一步在地化，於2005年改制為子銀行，並陸續增設春武里、挽那、萬磅及羅勇等分行，以擴大版圖，強化服務。

為響應政府新南向政策，兆豐銀行設有1,000億元新南向專案融資額度，截至今年6月底額度撥貸已逾九成。今年更榮獲海外信用保證基金「總送保融資金額優等獎」、「新南向國家融資金額成長優等獎」及三分行「送保件數及融資金額優等獎」五大獎項之肯定。

兆豐銀行 新南向政策 泰國

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