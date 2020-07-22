星展豐盛私人客戶 靚

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導
星展銀行（台灣）2018年7月推出「星展豐盛私人客戶」，服務介於一般財管與私人銀行之間的高資產客戶，今年7月，「星展豐盛私人客戶」屆滿兩周年，星展銀行（台灣）也將持續朝接地氣、接國際、接人才的「三接銀行」方向努力，深耕台灣市場。星展銀行（台灣）／提供
星展銀行（台灣）2018年7月推出「星展豐盛私人客戶」，服務介於一般財管與私人銀行之間的高資產客戶，今年7月，「星展豐盛私人客戶」屆滿兩周年，星展銀行（台灣）也將持續朝接地氣、接國際、接人才的「三接銀行」方向努力，深耕台灣市場。星展銀行（台灣）／提供

星展銀行（台灣）於2018年7月正式推出「星展豐盛私人客戶」，服務介於一般財管與私人銀行之間的高資產客戶，營運表現亮眼，「星展豐盛私人客戶」屆滿兩周年，星展銀行（台灣）也將持續朝接地氣、接國際、接人才的「三接銀行」方向努力，深耕台灣市場。

2017年12月，因應合併原澳盛銀行財富管理業務後財富管理客群擴大，星展銀行（台灣）於2018年7月正式推出「星展豐盛私人客戶」，服務頂級財富管理客層，並於台北市信義區中心打造首間「星展豐盛私人客戶」旗艦分行。

在服務理念明確、硬體設備到位、產品與服務完整的驅動下，「星展豐盛私人客戶」甫推出就有優異表現，並於業務成立一年後保持雙位數成長；而台灣財富管理業務也成為集團繼新加坡、香港後第三大財富管理市場。

做為一家以亞洲市場為重心的銀行，星展集團將台灣列為六大重點市場之一，是集團在亞洲布局不可或缺的一環。

自1983年進入台灣市場，星展持續透過投資台灣、擴大在台業務與客戶規模。繼2008年收購寶華銀行的良好資產，將業務擴展至財富管理及中小型企業業務後，2017年12月，星展銀行（台灣）更承接澳盛銀行台灣個人金融及財富管理業務，在此基礎上，過去兩年消費金融總客戶數持續成長逾6%。

為永續經營台灣市場，星展銀行（台灣）於2019年7月進一步增資新台幣22.5億元，增資後資本額322.5億元，資本結構更穩健，新增資金持續投資數位創新，為未來在台拓展業務布局。

身為全球最佳數位銀行，星展銀行（台灣）致力打造全方位的數位通路與服務，觀察到近年客戶金融服務使用型態也有所轉變。

據統計，2020年6月底為止，星展銀行（台灣） 網銀與行動銀行使用總人數較2017年底成長三倍，且有高達69%的轉帳交易和59%的換匯交易，都是透過網路銀行和行動銀行承做。

星展銀行 財富管理 澳盛銀行

延伸閱讀

「星展豐盛私人客戶」推兩年 台財管躍升集團第三大

瑞銀：88%富人認健康勝一切

星展、玉山信用卡 主打環保訴求

三倍券綁卡申辦量大增 星展銀總座：首日申辦量10倍

相關新聞

槓上了！街口稱「有跟證期局多次溝通」金管會暗批沒誠信

街口20日推出號稱台版餘額寶的「街口託付寶」，主打預期年化收益率，更號稱可免手續費隨時提領，開通首日就吸引約5000名用...

快報名！ 財政部統一發票盃「報復性路跑」啟動

財政部辦理統一發票盃路跑活動，已邁入第11年，今年首場將於8月30日於墾丁森林遊樂區開跑，接力巡迴於台中、高雄、台北及宜...

星展豐盛私人客戶 靚

星展銀行（台灣）於2018年7月正式推出「星展豐盛私人客戶」，服務介於一般財管與私人銀行之間的高資產客戶，營運表現亮眼，...

打臉街口託付寶 金管會提醒投資人注意風險

金管會證期局主秘高晶萍表示，今年4月6日同意街口投信修約，新增投資人透過電子支付帳戶支付申購基金費用，當時並未涉及託付寶...

風光不再！人民幣保單單月賣不到5,000萬人民幣

新台幣太強勢，今年前5月新台幣約升值0.25％，影響外幣保單賣相。保險局今（21）日公布今年前五月主流的美元保單新契約保...

街口託付寶昨上線 金管會：未核准 籲投資人留意風險

「街口託付寶」昨上線，號稱民眾把錢放進託付寶，享預期年化收益率1.2%～2.5%，且能隨時提出，並能即時免手續費的提領回...

不當勸誘客戶借錢買保單 金管會一口氣開罰6金融機構

金管會近兩年緊盯不當勸誘保戶透過房貸或保單借款買保單，保險局今一口氣開罰3家銀行、3家壽險公司總共990萬元罰單，其中以...

「我的婆婆怎麼這麼可愛」婆婆對保險的誤解你也有嗎？

「身故保險金受益人」的設定或變更，容易造成完美保障防護網的破洞。最近火紅的電視劇「我的婆婆怎麼這麼可愛」，點出劇中出現的...

央行守29.4元？台幣升1.2分收29.553元 寫26個月高

央行力抗熱錢推升新台幣，今（21）日尾盤再度出手阻升，壓抑新台幣升值力度，從最高1.56角收斂至升值1.2分，終場收在2...

股匯齊揚 新台幣早盤升逾1角

美股那斯達克指數再創新高，台股早盤漲逾140點，突破12300點。台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.550元開盤，...

新台幣開盤升1.5分 為29.550元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.550元開盤，升1.5分

啟蒙交易研究院攜手Speedy 舉辦期貨交易大賽

啟蒙時代交易研究院成立滿一年，已培育近400位交易高手，今（2020）年7月18日舉辦啟蒙盃第一屆大賽，集結啟蒙時代成立...

熱門新聞

210萬藝fun券得主出爐 身分證尾數這七個號碼得獎了

抽中了嗎？藝Fun券、客庄旅遊、動滋券、農遊券怎麼領怎麼花 一張表大公開

抽到藝fun券卻無法驗證 民眾怒批文化部

三倍券成本12億 王世堅直批：好慢、好笨、好浪費

再度收購台企？立訊傳併鎧勝 打造「陸版鴻海」

農遊券6天消費破4500萬元 還有500家業者排隊等加入

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。