星展豐盛私人客戶 靚

星展銀行（台灣）於2018年7月正式推出「星展豐盛私人客戶」，服務介於一般財管與私人銀行之間的高資產客戶，營運表現亮眼，「星展豐盛私人客戶」屆滿兩周年，星展銀行（台灣）也將持續朝接地氣、接國際、接人才的「三接銀行」方向努力，深耕台灣市場。

2017年12月，因應合併原澳盛銀行財富管理業務後財富管理客群擴大，星展銀行（台灣）於2018年7月正式推出「星展豐盛私人客戶」，服務頂級財富管理客層，並於台北市信義區中心打造首間「星展豐盛私人客戶」旗艦分行。

在服務理念明確、硬體設備到位、產品與服務完整的驅動下，「星展豐盛私人客戶」甫推出就有優異表現，並於業務成立一年後保持雙位數成長；而台灣財富管理業務也成為集團繼新加坡、香港後第三大財富管理市場。

做為一家以亞洲市場為重心的銀行，星展集團將台灣列為六大重點市場之一，是集團在亞洲布局不可或缺的一環。

自1983年進入台灣市場，星展持續透過投資台灣、擴大在台業務與客戶規模。繼2008年收購寶華銀行的良好資產，將業務擴展至財富管理及中小型企業業務後，2017年12月，星展銀行（台灣）更承接澳盛銀行台灣個人金融及財富管理業務，在此基礎上，過去兩年消費金融總客戶數持續成長逾6%。

為永續經營台灣市場，星展銀行（台灣）於2019年7月進一步增資新台幣22.5億元，增資後資本額322.5億元，資本結構更穩健，新增資金持續投資數位創新，為未來在台拓展業務布局。

身為全球最佳數位銀行，星展銀行（台灣）致力打造全方位的數位通路與服務，觀察到近年客戶金融服務使用型態也有所轉變。

據統計，2020年6月底為止，星展銀行（台灣） 網銀與行動銀行使用總人數較2017年底成長三倍，且有高達69%的轉帳交易和59%的換匯交易，都是透過網路銀行和行動銀行承做。