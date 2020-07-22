南山教戰 投保健康險

據衛生福利部最新公布的「2019年國人死因統計結果」，癌症已連續38年蟬聯國人十大死因的首位，心臟疾病及肺炎則排名第二及第三，再次突顯出癌症、心血管疾病等重大或慢性疾病的威脅無處不在，是危害國人健康的主要潛在風險；南山人壽建議國人及早正視並預防罹患重大疾病的風險，同時依循三大投保原則，盡早建構完整保障。

南山人壽表示，重大疾病及慢性疾病已成為國人健康的主要威脅，內部統計資料顯示，去年重大疾病險的平均理賠金額約50萬元，相比目前治癒癌症的標靶治療費用動輒百萬，國人的重大疾病險保額明顯不足，再加上近年低利率影響，終身型健康險保費負擔較以往提高許多，在預算有限的情況下國人多選擇投保較低額度。

若考量預算又能兼顧保障完整性，南山人壽建議，民眾可依循三大投保原則，一是選擇定期險提高保額。

在低利環境下，定期險相對終身險保費調幅較小，民眾可在相同預算之下，獲較高保障額度。以「南山人壽樂健康祥定期健康保險（10TDD）」為例，提供十年定期保障並保證續保、倘若罹患重度重大疾病，保險金可一次性給付、重度重大疾病還能豁免保險費。

二是選擇外溢保單兼具健康促進與獎勵機制。由於加入促進健康的獎勵機制如保費折扣或保額增加，能夠協助民眾主動落實自主健康管理，養成良好的健康習慣，降低癌症發生率，除可享有保障亦可讓自己更健康。以「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險 (10TSDD) 」為例，保障範圍除針對29項特定重大傷病提供一次性給付，其中11項較容易有後續照護需求的特定重大傷病，提供10年定額分期給付的生活照護保險金，以協助其後續生活照護上的需求。

三、善用定期重疾險之改換契約權利，適時改換為終身險延續保障。民眾可依自己生涯階段需求或收入變化來調整，以「南山人壽圓滿康祥終身健康保險(PDD)」為例，繳費20年，契約有效期間內可提供輕、重度重大疾病一次性給付及身故等之終身保障。