公股銀拚個金 虛實並進

利差縮窄加上保險新政策上路，公股行庫收益大打折扣，為求生存，鞏固既有強項業務之外，著手開拓新財源，利用既有客戶名單及資源，線上與線下雙管齊下，拓展個金業務，同時也建立新團隊，把握各階層的商機。

公銀主管表示，保單新政策上路後，個人金融相關業務確實衝擊大，但境外資金匯回政策、港版國安法通過、共同申報準則（CRS）上路等契機，銀行都能藉此迎接新商機。

公股個金業務必須走出自己的一條路，利用既有客戶名單結合線上線下行銷手法，藉此增加較為弱勢的業務。線上方面，一銀與華銀等行庫開始設置線上信貸申請、智能理財等平台，主打在家就能享有金融服務的特點，也成功贏得青睞。

線下方面，除分行櫃員拉客外，一銀更打行庫先鋒，重建信貸電銷團隊。一銀主管指出，從原本每月只有約2,000萬的承做量，自2月成立團隊後，上半年的量可衝到近5億元，全年目標也期許達10億元，主要客群來自薪轉戶與信用卡客戶。

其他行庫高層主管指出，早期有設置過電銷團隊，但發現人力成本太高，成效也不如預期就收到，近年則發現網路進件量每年都呈現倍數成長，除了基期本身就較低外，但不得不承認網路確實是現在的主力行銷方式。

至於財管業務，近年行庫不約而同把握許多契機，鎖定高資產客戶，幫助他們進行理財規劃，而一銀特別成立引水藏富團隊理財支援團隊，協助高資產客戶量身打造理財計畫。

行庫主管說，共同行銷成為現在最便捷的策略，公股銀行長期累積具有豐富資產的客群，如今所謂的「有錢人名單」，成為現在拓展新財源的方式，未來更期許信用卡戶，也能成未來的潛力股。

全球掀起降息風，國內游資過多，行庫主管觀察，除了3月以外，往後三個月的基金、外債等理財商品，銷售都有倍數成長，期待因線上線下各種銷售方式相互幫襯，提高基金及其他金融商品銷售額，而能彌補儲蓄險停賣的缺口。