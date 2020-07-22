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游資過多 央行定存單餘額逾8兆

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導
央行定存單餘額維持8兆元以上歷史高峰。（本報系資料庫）
央行定存單餘額維持8兆元以上歷史高峰。（本報系資料庫）

為沖銷餘裕資金，避險市場游資過多、助長通膨，自7月以來，央行定存單餘額維持8兆元以上歷史高峰，昨（21）日再度突破8兆1,111.3億元。

銀行資金調度主管指出，央行3月跟進全球央行救市風潮，降息大放水，提供市場寬鬆貨幣空間，市場資金旺盛，雖然央行持續透過發行定存單回收游資，但寬鬆貨幣空間仍然續推高央行定存單餘額。

銀行資金調度主管認為，市場關注，央行定存單餘額攀高，將增加央行的利息支出負擔，是否影響央行今年繳庫目標1,800億元，受關注。

7月6日央行定期存單餘額為8兆2,324.7億元，寫歷史新高。

統計顯示，7月以來，央行持續增加游資沖銷，截至21日為止，央行定存單共計到期4兆8,177.25億元，央行沖銷金額為4兆9,822.5億元，亦即在此期間內，央行自市場上多收回了1,645.3億元的資金。

昨日一天，央行定存單到期金額為5,578.5億元，央行定存單發行量5,590.5億元，等於是多從市場上收回12億元的錢。

央行定存單餘額長期都是呈現增加趨勢，餘額在2015年7月衝破7兆元後，就再也未回到6兆元水準，今年6月定存單餘額突破8兆元大關，後續因應彈性調節減發，7月又再回到8兆元大關。

央行 定存

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