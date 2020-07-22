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台幣強勢 衝擊外幣保單買氣

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

新台幣太強勢，影響外幣保單賣相。金管會保險局昨（21）日公布今年前五月美元保單新契約保費收入61.75億美元，年減10%，人民幣新保單保費前五月比去年同期大衰退77%，整體外幣保單前五月新契約保費衰退21%。

人民幣高利率與匯率增值性風光不再，市場對於人民幣後市預期更差，連帶拖累國內人民幣計價保單的保費收入，今年前五月人民幣保單保費收入僅剩人民幣6.11億元，亦即單月賣不到人民幣5,000萬元，金管會分析主要原因，包括人民幣匯率走貶、全球市場波動引起觀望氣氛等。

受到美國對後市經濟復甦看法偏弱，同時各國陸續解封，美元避險需求轉弱，累計前五月美元新契約保單收入61.75億元，年減10% ，5月僅賣出10.88億美元，但與其他外幣保單相比，美元保單銷售下滑情形相對較沒有那麼嚴重，主要因為各家保險公司頻頻力推美元投資型保單有關。

前五月投資型美元新契約保單14.92億美元，年減6%；銷售最佳前三名分別是國泰人壽、法國巴黎人壽、安聯人壽。

前五月傳統型美元新契約保單賣了46.83億美元，年減幅11%，銷售最佳前三名為南山人壽、新光人壽與國泰人壽。

其中，傳統型新保單累計前五月銷售金額折合新台幣為1,439億元，衰退17%。

傳統型主要集中在利變與終身壽險，亦即俗稱的儲蓄險，金管會宣布死亡保障門檻等新制今年7月上路，今年第1季提早反應了保費漲價、舊保單停賣效應，時至第2季，不再有停賣前搶進效應，因此保費又陷入衰退；至於跟市場連動的投資型外幣保單，衰退30%，幅度略有縮小3個百分點。

此外，澳幣保單整體1~5月僅賣2.66億澳元，年減45%，單月亦僅賣3,000萬澳幣，衰退幅度亦較美元來得多。

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