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槓上了！街口稱「有跟證期局多次溝通」金管會暗批沒誠信

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
街口支付執行長胡亦嘉今年初在出席街口金融科技「託付寶」產品發布會時介紹產品。本報資料照片
街口支付執行長胡亦嘉今年初在出席街口金融科技「託付寶」產品發布會時介紹產品。本報資料照片

街口20日推出號稱台版餘額寶的「街口託付寶」，主打預期年化收益率，更號稱可免手續費隨時提領，開通首日就吸引約5000名用戶，存入託付寶帳戶金額達1.5億。但金管會證期局今表示，託付寶未經過核准，街口執行長胡亦嘉則回應說有跟證期局溝通過，證期局晚間再發新聞稿，指街口當初說的跟申請書件的內容並不相符，指街口要「本於誠信原則」。

街口金融科技20日推出「託付寶」，主打可有預期年化收益率1.2%點2.25%，且透過託付寶來投資街口投信的多重資產基金，可「隨時提領」，能即時免手續費提領回使用者的銀行帳號，免受目前贖回基金得T+N日的限制。

胡亦嘉今表示，原本託付寶要主打保證收益1.5%，但因為違反規金融法規，因此改為預期年化收益率1.2%至2.5%，「跟金管會多次來回溝通，託付寶是一個完全符合法規的產品。」上線首日累積用戶放入託付寶帳戶金額約1.5億元，目標年底前可達到100萬用戶的目標。

但證期局今表示，「街口託付寶」未經過核准，今年二、三月時街口投信有向金管會申請，用電子支付帳戶來申購基金，裡面流程架構中都沒有提及託付寶架構，所以今年四月六日金管會核准，但現在街口上線的內容新增託付寶架構，卻沒有來跟金管會說明，官員昨天看新聞才知道。將立刻請街口投信到金管會說明，看託付寶的架構是否違反投信投顧法的規定。

對於證期局指控託付寶沒有經過核准，胡亦嘉也回應，已與證期局多次溝通，今早上也到證期局解釋一個半小時，證期局也說未違法，如果主管機關明確提出哪裡違法，會配合處理。

證期局今晚間再發新聞稿，指當初街口所說的架構，並未涉及到託付寶，顯然跟向金管會遞送的申請書件內容不符合，「業者貿然推出，非屬允當」也指街口在跟金管會溝通時，應該本於誠信原則，並在符合法規的前提下才能得從事相關業務。

金管會 街口支付

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