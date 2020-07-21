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快報名！ 財政部統一發票盃「報復性路跑」啟動

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
圖為去年在烏山頭水庫風景區舉行的財政部統一發票盃路跑活動。圖/台南市政府提供
圖為去年在烏山頭水庫風景區舉行的財政部統一發票盃路跑活動。圖/台南市政府提供

財政部辦理統一發票路跑活動，已邁入第11年，今年首場將於8月30日於墾丁森林遊樂區開跑，接力巡迴於台中、高雄、台北及宜蘭舉辦，民眾只要捐贈統一發票（含雲端發票）三張即可免費報名休閒組路跑（屏東場及台北場競賽組酌收報名費），完跑後還可兌換精美完跑禮，現場另有抽獎及宣導攤位活動，絕對讓民眾滿載而歸，不虛此行。

財政部次長阮清華表示，國內疫情控制穩定，財政部統一發票盃也要「報復性路跑」，歡迎民眾攜家帶眷參加；另外參賽民眾如透過報名網站並使用綁定振興三倍券的信用卡支付報名費或選手接駁車車資，這筆消費金額還可計入累積消費3,000元額度。

財政部近年更致力於推廣雲端發票，過去十年來，財政部與所屬金融機構共同主辦了47場路跑活動，吸引超過53萬人參與，募集1千多萬張發票捐助社福團體。

財政部 路跑 統一發票

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