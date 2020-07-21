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打臉街口託付寶 金管會提醒投資人注意風險

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會證期局主秘高晶萍表示，今年4月6日同意街口投信修約，新增投資人透過電子支付帳戶支付申購基金費用，當時並未涉及託付寶架構，因此，金管會會儘速找業者說明，釐清適法性。根據投信事業管理規則，不可提供保證促銷基金，會注意是否違反相關法令。

對於街口說已跟金管會溝通數次？高晶萍說，沒有。金管會也沒有同意託付寶，只同意透過電支支付基金費用。

至於若由街口金融科技提供補貼，算不算保證？高晶萍說，這是它提出來，要它自己講。

在金管會釐清之前，投資人可以繼續投資嗎？高晶萍表示，站在金消費者保護前提下，因整個架構尚未經主管機關核准，投資人作投資決策前，要注意風險及權益保障，因情況如何需要釐清，才能知道是否適法，投資人要注意自身權益保障。

是否要求停止申購？高晶萍說，要停止是必須有法據，違反什麼法令。

至於透過金科，金科跟投信資是借貸關係，金管會無法介入？金管會主秘陳開元表示，涉及消費者權益，不是他講如何就如何，要看投信、電支及金科部分，對消費者權益有何影響。

他強調，金管會對新架構沒有同意或不同意，「金融創新是我們追求的，但消費者權益仍要保障，金管會沒有預設立場，在釐清前，無法說違法或不合法」。

高晶萍說，今年初修約時，街口投信有來溝通，金管會也確認有無託付寶，他說沒有；這次託付寶是新增的，所以要釐清是否涉及法規。

證期局表示，昨天街口投信也發布聲明，強調不保證基金最低收益。

但今天已有投資人申購？證期局表示，能不能收申購款，要看保銀會不會收，保銀會自行判斷，若未申購，錢還是會退給投資人。

若投資人去買了，最後主管機關不核准？錢要退嗎？高晶萍說，要先釐清架構，若確定違規不能做，錢要退，但前提是要釐清是否違規。

高晶萍強調，合不合法，必須要釐清，不是它說的算，是否我們能介入的也要釐清；主管機關要先了解架構如何運用，不能憑白無故就說違法，必須先了解。

至於本周會有結果嗎？她說，「會儘快」。

金管會 金融科技

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