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風光不再！人民幣保單單月賣不到5,000萬人民幣

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

新台幣太強勢，今年前5月新台幣約升值0.25％，影響外幣保單賣相。保險局今（21）日公布今年前五月主流的美元保單新契約保費收入僅61.75億美元，年減10%，美元投資型保單5月雖然略有改善，但幅度不夠大。此外受疫情影響，澳幣、人民幣保單衰退更多，尤其人民幣保單單月賣不到5,000萬人民幣，讓整體外幣保單前五月依舊衰退21%。

人民幣過去高利率與匯率增值性風光不再，市場對於人民幣後市預期更差，連帶拖累國內人民幣計價保單的保費收入，今年人民幣前五月繼續呈現下跌趨勢、跌幅加深至81%，今年前5月保費收入僅剩6.11億人民幣，亦即單月賣不到5000萬元人民幣，金管會分析主要原因，包括人民幣匯率走貶、全球市場波動引起觀望氣氛等。

以人民幣匯率來看，5月人民幣與新台幣兌美元均為貶值，但人民幣的貶幅達1.31%，更大於新台幣的0.77%，且人民幣定存利率也持續下滑，一年期定存利率最高不到1.5%。同時據央行資料顯示，6月人民幣兌美元升值1.01%，新台幣兌美元升值1.25%，新台幣升幅高於人民幣升幅，因此人民幣對新台幣貶值。

今年首季美元保單銷售一度呈現正成長，主要因為避險基金湧入美元，加上美元利變保單的宣告利率仍超過3%，吸引想要「匯率」、「利率」兩頭賺的保戶，還有一定買氣，一度還有15~16%以上的成長幅度，不過受到美國對後市經濟復甦看法偏弱，同時各國陸續解封，美元避險需求轉弱，累計前5月美元新契約保單收入61.75億元，較去年同期56衰退10% ，單月僅賣出10.88億元。

其中投資型美元保單占14.92億美元，年減6%，較上月衰退11%較有改善，主要因為各家保險公司近來頻頻力推美元投資型保單有關；銷售最佳前三名分別是國泰人壽、法國巴黎人壽、安聯人壽；傳統型美元保單賣了46.83億美元，減幅11%，美元投資型保單較上月表現略有戶善，銷售最佳前三名為南山人壽、新光人壽與國泰人壽。

同時據保險局統計，整體前五月外幣保單之新契約保費收入折合新台幣1950.91億元，年衰退21%，與4月幅度相當。單月無論是美元、澳幣及人民幣保單銷售合計約348億元。

其中傳統型新保單累計前五月銷售1,439億元，衰退17%。傳統型主要集中在利變與終身壽險，亦即俗稱的儲蓄險，顯示今年7月死亡門檻上路等保費漲價、舊保單停賣效應，已提早在第1季反應，第2季又陷入衰退；至於跟市場連動的投資型外幣保單，衰退30%，幅度略有縮小3個百分點。

此外澳幣保單整體1~5月僅賣2.66億澳元，年減45%，單月亦僅賣3000萬澳幣，衰退幅度亦較美元來得多。

人民幣匯率 保單

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