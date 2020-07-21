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不當招攬保險 金管會一天重罰破千萬元

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

近來不當招攬保險情形嚴重，尤其是叫客戶以房屋貸款或保單借款再買保單，金管會下重手重罰！今（21）日宣布一天內重罰七家金融機構，合計總金額破千萬元！包括兆豐銀、台企銀、第一銀行與東森保代，另包括法國巴黎、保誠人壽與第一金人壽等三家保險公司，依情節輕重核處新台幣60萬元至330萬元不等之罰鍰或併限期改正。

保險局今日針對2019專案檢查結果，宣布對七家金融機構開罰，其中以兆豐銀行最重，單家被罰限期1個月改善及330萬元最重、台企銀被罰300萬元居次，一銀也被罰180萬元。三家銀行主要都是銀行的客戶以房屋貸款或保單僅款再購買投資型保單為主，三家銀行共計有13件，以兆豐銀6件最多、台企銀與一銀分別是4件與3件；其他則以未落實執行認識客戶對保險商品適合度及錄音銷售過程瑕疵等，此外兆豐銀在銷售連結目標到期債的投資型保單時，文宣跟基金的公開資訊說明書不一致，以及業務員酬金規定未考量非財務指標等也被罰鍰。

此次專案檢查已查有五家保險公司涉及上述的缺失，同步開罰，其中南山人壽及安聯人壽之前已先行處罰過，此次再增加法國巴黎、保誠人壽與第一金人壽三家保險，都被處以60萬元罰鍰。另外針對東森人身保險代理人公司有以健康話術招攬傷害保險，如告知客戶因「慢性病」需請看護或在家療養就可理賠，但個單條約其實是要的因「外來突發事故」所導致的第一到六級殘廢才可按月給付保險金；此外也未依規定填寫要保書，勾選身心障礙證明欄位及未確認保戶健康異常情形並記載要保書等，被罰2項限期一個月改善及罰鍰60萬元。因此總計七家金融機構共被罰1,050萬元

金管會此次金融檢查發現的銀行(兼營保代業務)四大主要缺失，包括一、未落實執行確認消費者對保險商品之適合度；二、未依照公司內部規範辦理申訴案件或未建立檢討分析機制。三、廣告文宣審核及酬金制度欠妥。四是僅依錄音銷售過程紀錄範本逐字向客戶說明商品。

至於壽險公司，對於客戶辦理房屋貸款或保單借款再購買保單，未有事後查核及就查核發現缺失要求保險代理人立即改善之機制，且於核保時未落實查證保戶保費來源、收入、財務狀況及瞭解保戶保險需求及適合度。

另外針對東森人身保險代理人公司有以健康話術招攬傷害保險，如告知客戶因「慢性病」需請看護或在家療養就可理賠，但個單條約其實是要的因「外來突發事故」所導致的第一到六級殘廢才可按月給付保險金；此外也未依規定填寫要保書，勾選身心障礙證明欄位及未確認保戶健康異常情形並記載要保書等，被罰2項限期一個月改善及罰鍰60萬元。

金管會呼籲，保險業及銀行兼營保險代理人業務應確實依保險法相關規定辦理，並應強化法令遵循機制，以維護消費者權益及健全公司經營。另提醒消費者於投保時，應充分瞭解所購買的保險商品內容以符合本身之需求，避免以貸款、保單借款等方式擴張信用投保保險，以確保自身之權益。

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